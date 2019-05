El 'best seller' de Romain Puértolas llega al cine, "una historia dramática sobre migración, contada con humor"

El filme inspirado en el 'best seller' del escritor franco-español Romain Puértolas, publicado en 2014, 'El increíble viaje del faquir que se quedó atrapado en un armario de Ikea', se estrena este viernes 8 de mayo, "una historia dramática y hasta trágica sobre la migración, sin caer en militancias, pero contada con humor", como ha explicado el autor y coguionista en entrevista con Europa Press. El estreno coincide con el reciente lanzamiento, en abril, de la segunda parte de la novela 'Las aventuras de un faquir en el país de Ikea'.

"No soy militante del tema, pero para mí era necesario contar esta historia desde el humor. Hay mucha gente que se va de sus países por guerras y llegan a Europa para hacer dinero y enviarlo a sus familias o volver con más recursos, y en ellos siempre está el deseo del encuentro, son cosas de la vida que a veces no controlas", ha dicho Puértolas, quien además ha trabajado como inspector en el servicio que desmantela las redes de inmigración ilegal en la Policía Nacional. Sus anécdotas lo han ayudado a construir la historia, cuya cinta dirige Ken Scott y guioniza Luc Bossi.

En el filme, un joven estafador de Bombay, en India, comienza un viaje de aventuras hacia París, tras la muerte de su madre, para conocer a su padre. Allí, entra a una tienda Ikea donde conoce al amor de su vida. Sin embargo, sus planes cambian cuando tras esconderse en uno de los armarios de exposición, termina en un camión con inmigrantes ilegales somalíes que viajan a Inglaterra. El protagonista (interpretado por el actor de Bollywood, Dhanush) apela a la suerte y al karma para lograr sus objetivos y reencontrarse con la chica (Erin Moriarty).

Al respecto, Puértolas ha señalado que "hay cosas que se pueden controlar y otras que no" y ha recordado que 'El increíble viaje del faquir que se quedó atrapado en un armario de Ikea' "fue un golpe de suerte", pues se convirtió en su primera novela publicada, después de que distintas editoriales rechazaran 22 veces siete novelas que había escrito previamente. La historia del faquir, en cambio ha sido publicada en 55 países y el escritor recibió 13 llamadas de diferentes productoras para realizar la cinta, entre estas Plan B Entertainment, la compañía de Brad Pitt.

Finalmente Brio Films y Scope Pictures han hecho la producción, cuyo elenco lo completan Bérénice Bejo, Erin Moriarty, Barkhad Abdi y Gérard Jugnot. Además, Puértolas tiene una breve aparición en el papel del ex novio de una afamada actriz llamada Nelly (interpretada por Bejo).

"Son una serie de aventuras divertidas, pero con un gran componente social y de amor, lo escribí en el móvil, de camino al trabajo en Renfe, era mi forma de despejarme del trabajo que era muy serio", ha apostillado.

SOCIEDADES PARALELAS A TRAVÉS DE IKEA

Puértolas ha explicado que él es el faquir "al 90%", pero que nunca ha encontrado a una chica en Ikea como el protagonista. "La idea sí forma parte de mi personalidad, porque me gustaba más ligar en la sección de yogures del supermercado que en la discoteca, me parece más real", ha dicho.

Sin embargo, la multinacional sueca tiene especial importancia para el autor. "Necesitaba utilizar la imagen de Ikea porque es el paralelismo de dos sociedades distintas, la india y la occidental, que se ve en la película", ha subrayado.

"No se trata del consumismo y no es una crítica sino todo lo contrario, creo que es genial que existan tiendas de este tipo porque es una democratización de los objetos, es lo contrario a una dictadura porque en la dictadura no puedes comprar nada; sin embargo, en una democracia puedes comprar 10 modelos de tenedores y no muy caros, de forma que casi todo el mundo puede comprarse algo allí", ha añadido.

El escritor desarrolla actualmente el guión de la segunda parte de la historia, basada en su libro 'Las aventuras de un faquir en el país de Ikea' (Grijalbo), cuyo lanzamiento ha sido en abril pasado. En este, el faquir es un famoso escritor de 'best sellers' pero su nueva novela ha sido rechazada por su editor, quien lo obliga a viajar para conseguir nuevas historias. Así, el protagonista llega a Suecia para conversar con el dueño de Ikea y pedirle una mesa que ha sido eliminada del catálogo.

"La película de está secuela será una animación, pero el estreno no se verá pronto, por lo menos en unos cinco años", ha concluido Puértolas.