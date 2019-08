Bertín Osborne: Que las feminoides de pancarta se vayan a la embajada de Irán

Bertín Osborne ha vuelto a encender las redes sociales en las últimas horas con un vídeo en el que llama "a las feminoides de pancarta a que se vayan a la embajada de Irán" a protestar por los derechos de la mujer, y cita expresamente al "payaso de (Gabriel) Rufián y la Julia Otero de turno".

El cantante responde así a las críticas de machismo que volvía a recibir en estos días por una entrevista concedida a El País en la que ponía en duda la necesidad del movimiento feminista en España, donde en su opinión existe ya una igualdad consolidada.

"Que me digan un derecho fundamental que tengamos hoy los hombres y no las mujeres" en este país, alega en un vídeo de más de dos minutos colgado en su perfil de Twitter, en el que argumenta: "Hay más juezas que jueces, hemos tenido varias vicepresidentas del Gobierno, ministras, defensoras del pueblo y alcaldesas... ¿dónde está el problema?".

Enojado, Osborne califica de "indocumentados, iluminados y mamarrachos" a quienes le han criticado y expone que la mujer se ha hecho presente "en ámbitos como el deporte, hacen cosas que no hacían antes, juegan al fútbol, y además muy bien, son boxeadoras, están en el Ejército, en la Guardia Civil...".

Es entonces cuando invita "al payaso del (diputado Gabriel) Rufián o la Julia Otero de turno" y "a todas esas feminoides de pancarta" que hay en España "a que se vayan a las puertas de la embajada de Irán, donde todavía lapidan a las mujeres y donde tienen que ir acompañadas porque no se fían como ellas y las visten de brujas".

El cantante, que opina que "eso no se hace porque no es progre", aludía así a otro vídeo que, bajo el comentario "Bertín Osborne no era machista, aquí está la prueba", ha publicado la citada periodista, perteneciente a una entrevista juntos de hace 30 años, en el que este declaraba: "¡Solo faltaría que os tuvierais que pagar vosotras una cena!".

El diputado Gabriel Rufián, por su parte, le replicaba también en redes frente a la tesis de que existe plena igualdad entre hombres y mujeres en España con cifras como "1.015 asesinadas en 10 años, brecha salarial del 23%, un paro registrado del 17%".