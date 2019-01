Bernardo Aja fotografía en 'EntreMuros' a una aristocracia en decadencia

Bernardo Aja inaugura en la Casa de América de Madrid su proyecto fotográfico 'EntreMuros', una mirada a los hogares de las antiguas fortunas americanas y peninsulares en los que se adentra como un "fisgón", para explorar la decadencia que sufren algunos de estos lugares y sus habitantes en el siglo XXI.

Las 49 fotografías son una muestra de un trabajo que comenzó en Perú en 1999, y que sigue completando actualmente, con un viaje este año a Filipinas. "Viviendo en México no puedes dejar de ir a Filipinas", afirma. Para esta exposición también cuenta con fotografías realizadas en España, Portugal, Perú, Cuba y México.

Las imágenes, de gran tamaño y en blanco y negro, muestran familias de la antigua aristocracia de estos países, gente de nuestra época que se aferra a "objetos inservibles" de una era pasada: cuadros, espejos, muebles o casas de antiguas herencias que se reflejan con nostalgia y melancolía en la obra de Aja (Santander, 1973).

Este es un proyecto de estudio e investigación en el que "todos los personajes que aparecen son reales, no hay ciencia ficción". "Aunque pueden parecer marcianos, son normales, aunque están dentro de una coyuntura cultural y una realidad más o menos ajena, pero que existe", aseguró hoy en una rueda de prensa.

Estos personajes incluyen familias como la Aliada, cuyos miembros llevan cientos de años sin cambiar de apellido y viviendo en la misma casa, en el centro de Lima.

Las fotografías contienen detalles que pueden no ser apreciados a simple vista. "Me he dado cuenta de que son fotografías que tienes que observar muchísimo, tienes que sentarte delante", explicó.

Con este estilo, Aja pretende que las imágenes "tengan diferentes capas y tengan un entendimiento muy complejo". El fotógrafo pretende que la gente se sume y "bucee" en la obra.

Aja ha vivido entre España y el continente americano, lo que asegura que ha influido en su trabajo. "Las escenas son muy teatrales, estoy muy influenciado por la época del Cine de Oro mexicano y de Gabriel Figueroa", puntualizó.

La literatura hispanoamericana se refleja también en "EntreMuros", cuya similitud se aprecia en la existencia de "un surrealismo muy tangible y que casi puedes tocar".

También habló de su nuevo proyecto, "Agnosis", en el que cobran protagonismo las personas desaparecidas en México.

"Desde hace un año y medio o dos estoy trabajando en este proyecto, en el que fotografío la búsqueda de desaparecidos", explicó.

Las cifras oficiales los sitúan en 70.000 en los últimos 12 años. "Estamos sumidos en la violencia, asesinatos, corrupción y malvivir. Es algo vergonzoso y cruel", criticó.

"EntreMuros" ya se ha podido ver en centros de arte de Portugal, México o España y ha sido presentada en la Bienal de Florencia (2011), la Bienal de Lima (2014) y la Bienal de la Habana (2015).