Belén Aguilera, baladista que en el amor se afirma "vulnerable y republicana"

Javier Herrero.

Melodías torrenciales, "tormentosas", en baladas con vocación internacional e impulsadas por el piano para exponer la vulnerabilidad emocional como posibilidad de crecimiento personal: así es el primer disco de Belén Aguilera, "una republicana" ante el amor.

"Lo digo como ruptura del concepto clásico de lo que parece que tiene ser una mujer, una princesa", precisa a Efe esta joven compositora e intérprete catalana ante títulos de sus temas como "Republicanas" o "Jaque al rey", que la confirman como una promesa firme del pop español.

Su reválida a varios años asomando la cabeza a este mundo se publica este viernes con un título muy largo, "Como ves, no he sido siempre mía..." (Must Producciones), que revela ese tránsito hacia el aprendizaje y la independencia que ella llama así: "Un camino a florecer, a despertar, a darse cuenta de que las cosas que pensabas que eran 'sí' en realidad son 'no', y a digerirlo".

Rodeada de los VHS de una tía suya pero sin ningún antecedente artístico en la familia, Aguilera (Barcelona, 1995) supo que quería dedicarse a la música desde muy pronto y con solo 7 años se obcecó en conseguir un piano que, tras un infructuoso y muy breve intento con el solfeo, aprendió a tocar sola para acompañarse al cantar.

Cuenta que "a la peligrosa edad" de los 17 años se metió a estudiar Publicidad "por si tenía que aprender" a venderse a sí misma. No lo terminó, pero sí supo cómo ganar popularidad en redes subiendo versiones de temas muy conocidos, incluso de reguetón, aunque su estilo se asemeje más al "soul" y el r&b en español.

Algo extrajo también de su paso por la cuarta edición de "La Voz", aunque fuese el constatar que, en efecto, quería dedicarse a la música y poner todas sus energías en ello. Allí, por cierto, escogió como mentor a Melendi por un impulso, en vez de a Alejandro Sanz, con el que guarda más similitudes.

Del célebre concurso de talentos también sacó una amistad, la de Raoul Vázquez, concursante de "OT 2017", con el que lanzó a dúo su primer sencillo, la "tormentosa" canción "Los monstruos", con el que ofreció una aproximación inicial a la fragilidad que exhibe en este disco.

"Es cierto que en él trato mucho esa vulnerabilidad del amor y de las enseñanzas de la vida", corrobora la artista, que en 2019 publicó "Dormida", un EP que contiene muchas de las canciones de su LP de debut y que anticipaba el fruto de dos años de intensa composición.

Con el piano como base compositiva, Aguilera lleva a gala una etiqueta hoy aparentemente en desuso. "Es cierto que esta etapa es muy baladista, aunque no del tipo que se suele escuchar en español", ratifica antes de advertir de un posible cambio de timón: "Soy una persona constantemente cambiante y el cuerpo me pide algo distinto".

Grabado entre Barcelona y Madrid, donde reside desde hace un tiempo, entre los productores Miguel García y Luis Muñoz, en plataformas como Spotify siguen subiendo los más de 3 millones de reproducciones de la arrebatadora "Jaque al rey" junto a Edurne, en la que ambas funcionan como una sola voz.

"Me he planteado lo de componer para otros, pero hasta ahora esto ha sido para mí un camino de búsqueda y no me veía preparada para ese paso. Además, si hago una canción y me gusta mucho, me costará renunciar a ella", reconoce.

Aguilera, que acaba de grabar una colaboración con el grupo de pop alternativo Siloé que presentará junto a ellos en directo en apenas dos semanas en el Cruïlla XXS de Barcelona, sueña ya con su gira personal, que debería recorrer España entre septiembre y noviembre, COVID-19 mediante.