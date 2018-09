Becki Parker y Vero Cendoya reivindican la discapacidad como oportunidad

Jose Oliva

Las coreógrafas Becki Parker y Vero Cendoya reivindican en Fira Tàrrega la discapacidad como oportunidad artística con el espectáculo "Hunting for the Unicorn", en una colaboración entre la compañía inglesa Tin Arts y la propia Cendoya.

Este espectáculo forma parte de una colaboración entre la feria de Tàrrega y el Stockton International Riverside Festival del Reino Unido y pretende ofrecer dos visiones del autismo desde la danza, con dos solos, uno protagonizado por la joven coreógrafa inglesa autista Becki Parker, de 30 años, y la coreógrafa catalana Vero Cendoya, que trabaja habitualmente con una compañía integrada por bailarines discapacitados

La idea partió de Tin Arts, organización inglesa centrada en la profesionalización de artistas con discapacidades, aunque ellos prefieren hablar de "otras capacidades" en danza y en las artes de calle.

Becki Parker comenzó a trabajar su número en diciembre pasado y ambas artistas no pudieron conocerse en persona hasta hace poco por una inoportunas piedras en el riñón de Vero Cendoya.

Parker explora su viaje como persona con autismo, preguntándose por la artista en que se está convirtiendo, mientras que Cendoya, muestra una visión externa a través de un solo que incorpora la voz a su trabajo coreográfico.

Tras la representación, el público ha podido preguntar a las artistas en una suerte de teatrofórum, en el que la pregunta más evidente era el porqué un unicornio: "al unicornio no lo ves, pero sabes que está, y lo mismo sucede con el autismo, que no se ve, no se nota, pero sabes que existe".

En la sesión del mediodía de Fira Tàrrega, la plaza de Sant Antoni, en un recorrido que va desde la biblioteca pública a la parte trasera del Archivo Comarcal, ha acogido al dúo de payasos Slow Olou, que propone en su espectáculo "Escargots" (Caracoles) un teatro pausado y con escaso texto -sus palabras son casi onomatopeyas- y a la par poético y surrealista.

Comienza ese itinerario con los dos payasos-caracol Toti Toronell y Pere Hosta mojando inadvertidamente al público, repartiendo chuches con forma de caracol y distribuyendo paraguas a resguardo de la lluvia de risas que les espera.

El espectáculo combina técnicas del 'clown' clásico gestual, con los juegos de manos de los payasos, la magia, la parodia de un programa de bricolaje televisivo, una actuación musical con rotura de guitarra incluida al más puro estilo rockero, fotografía 3D y en el cierre del recorrido un guiñol muy particular, en el que nada es lo que parece.

Los chilenos Proyecto Correo han presentado en Tàrrega su "Proyecto Correo", en el que un grupo de estudiosos abre al público una de sus sesiones de trabajo de recopilación y análisis de cartas escritas por grandes personajes de la historia universal, como la que escribió Fidel Castro con 12 años al presidente norteamericano Roosevelt, la de Fernando Arrabal a Franco en los años 70 desde París.

En una doble sesión de mañana y tarde, la compañía vasca Lasala presentan en la feria de teatro dos piezas breves extraídas de su trabajo "Microclimate", una reflexión sobre el mundo común y los micromundos que cada uno de nosotros genera a su alrededor a través de patrones y procesos atmosféricos personales.

La pieza titulada "Female" transporta al público a un universo femenino y la pieza "I U" evoca el camino que nos conduce del mundo de las sombras al de la luz.