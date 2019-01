Baywaves, Delaporte, Diego Guerrero, Pipo Romero, Trajano! y Twanguero, en South by Southwest con Sounds from Spain

Las bandas Baywaves, Delaporte, Diego Guerrero, Pipo Romero, Trajano! y Twanguero actuarán los días 13 y 14 de marzo dentro de la programación oficial de South by Southwest (SXSW) con la plataforma Sounds from Spain, de la que forma parte la Fundación SGAE y que tiene como objetivo la promoción de la música española en el exterior.

Esta feria se celebrará del 11 al 17 de marzo de 2019 en el recinto ferial Convention Center de Austin (Texas, Estados Unidos) y en ella los músicos españoles podrán mostrar ante profesionales de todo el mundo su trabajo en dos conciertos.

El primero de ellos, que se celebrará el 13 de marzo, tendrá lugar por el día y al aire libre junto al Centro de Convenciones de Austin, mientras que el segundo se celebrará por la tarde, en uno de los locales más emblemáticos de la Calle Sexta de Austin.

Además de estos conciertos, Sounds from Spain organizará un pabellón oficial en el mercado, donde estarán presentes nueve empresas destacadas de la industria musical española: Artist on the way, Carlos Muñoz Jiménez, Ground Control, Kamala Producciones, Love Supreme, Planet Events, Producciones Submarinas, Vacas Management y Wearewolves records.

Todos ellas, junto con Extenda, podrán reunirse con los principales productores y sellos discográficos internacionales. Además, se organizará un almuerzo profesional donde las empresas españolas tendrán la oportunidad de entablar contacto con profesionales de la música estadounidense e internacional.