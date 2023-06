Bassler, Gordon y Greenberg agradecen el Premio Princesa de Investigación

(Actualiza la EX3293 con declaraciones de Peter Greenberg)

Los biólogos Jeffrey I. Gordon, y Peter Greenberg y la bioquímica Bonnie L. Bassler, los tres investigadores estadounidenses reconocidos este miércoles con el Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2023, han expresado su profundo agradecimiento por este reconocimiento a través de mensajes difundidos por la Fundación Princesa de Asturias.

Los tres científicos han sido galardonados por los avances logrados para entender el papel esencial que juegan los microorganismos en la salud y el bienestar humano, y para encontrar aplicaciones a la hora de buscar nuevos tratamientos efectivos contra las bacterias resistentes a los antibióticos.

Bassler (Chicago, 1962) ha dicho sentirse "muy emocionada" por el "gran honor" de ser reconocida con este premio, que ha agradecido tanto a los reyes y a la princesa Leonor como a la institución que concede los galardones.

"Espero con ilusión celebrar el hecho de descubrir, la creatividad y los logros junto con ustedes y la comunidad que han alentado", ha expresado la galardonada, que, al igual que Greenberg, ha centrado sus investigaciones en la forma que tienen las bacterias de comunicarse entre ellas mediante la emisión de ciertas sustancias.

Greenberg (Nueva York, 1948) ha asegurado sentirse "sorprendido y encantado" con un galardón que considera un honor recibir junto a sus colegas Jeff Gordon y Bonnie Bassler y ha agradecido a la Fundación Princesa de Asturias que reconozca los logros de los grandes científicos que han formado parte de su equipo de investigación a lo largo de varias décadas.

"Estoy emocionado de unirme a los otros galardonados para celebrar la creatividad con ustedes el próximo octubre, ha señalado, en alusión a la fecha de entrega de los ocho Premios Princesa de Asturias durante una ceremonia que se celebra en el Teatro Campoamor de Oviedo.

Por su parte, Gordon (Nueva Orleans, 1947) ha trasladado su agradecimiento por un "magnífico premio, que cuenta con un extraordinario elenco de galardonados".

"Como tal, me siento profundamente honrado y extremadamente agradecido por su reconocimiento al trabajo en equipo de tantos estudiantes, personal y colegas talentosos con los que he tenido la suerte de haber compartido este viaje y de quienes he aprendido a lo largo de los años", ha agradecido Gordon, pionero en el descubrimiento y comprensión del microbioma humano.