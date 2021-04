Barcelona habilitará 11 espacios perimetrados en Sant Jordi descentralizado

La ciudad de Barcelona habilitará once espacios en la vía pública perimetrados y controlados el próximo viernes, 23 de abril, para celebrar una Diada de Sant Jordi descentralizada y evitar aglomeraciones, y solo podrán poner puestos frente a sus establecimientos las librerías y las floristerías.

Así lo han explicado este lunes la Cámara del Libro de Cataluña y el Gremio de Floristas en una rueda de prensa celebrada en el Ateneu Barcelonès, en la que han destacado que los puestos de libros y rosas, un total de 490, serán "exclusivamente" de profesionales de los diferentes sectores de la cadena de valor del libro y de las floristerías y podrán instalarlos del miércoles 21 al viernes 23 (entre las 9 de la mañana y las 8 de la tarde).

El presidente de la Cámara del Libro, Patrici Tixis, ha remarcado que Sant Jordi "vuelve a ser la fiesta en la calle, lo que nos congratula muchísimo, un símbolo de que algo está cambiando en esta pandemia", aunque ha reconocido que todavía no será la misma jornada que en el año 2019 (en 2020 coincidió con el pleno confinamiento).

A la vez, espera que se llegue al 60 % de la facturación de ventas de hace dos años, cuando se adquirieron un total de 1,5 millones de libros.

En Barcelona, en conjunto habrá 490 puestos frente a las librerías y las floristerías, mientras que en los once espacios públicos perimetrados habrá 180 puestos, con 31 espacios de firmas de escritores, que organizarán las librerías.

La presidenta del Gremio de Libreros, Maria Carme Ferrer, ha mostrado su satisfacción por poder celebrar de nuevo Sant Jordi en la calle y en las librerías, "que son seguras".

En los últimos días, estos establecimientos están notando "un adelanto de ventas, lo que permite un esponjamiento que es de agradecer", ha dicho.

En su intervención, el presidente del Gremio de Floristas, Joan Guillén, ha deseado que en su sector no "vuelva a existir" el modelo de 2019 y que sean los floristas los que tomen el protagonismo.

Los cálculos del gremio es que se vendan entre 3,5 y 4 millones de rosas, aunque el sector lamenta que no haya tantas como en otros años, lo que puede provocar que no haya "rosas para todos".

El secretario técnico del Gremio de Libreros, Marià Marin, ha aseverado que todas las acciones que se llevarán a cabo en Barcelona y en el resto de localidades, sean de menos de 5.000 habitantes o de más de 5.000, se harán en función de los protocolos validados por el Procicat, resultado de múltiples reuniones.

En el caso de Barcelona, la Cámara del Libro ha trabajado con los técnicos municipales para consensuar que todas las librerías de la ciudad puedan tener un puesto en la calle desde el miércoles 21 hasta el viernes 23.

En los espacios perimetrados, por otra parte, ha avanzado que habrá controles de aforo, nunca superiores al 30 % de lo que podrían acoger, con las paradas separadas más de dos metros y distinguiéndose las de ventas de libros de las de firmas de escritores.

Ha afirmado que "no entrará nadie que no se haya lavado las manos o no lleve mascarilla, habrá un sentido único de circulación y el personal que gestione el acceso y la salida ha sido formado para estas tareas".

El teniente de alcalde de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona, Joan Subirats, ha considerado que se trata de celebrar un Sant Jordi "con las mejores condiciones posibles", en un momento en el que "se ha hecho un trabajo muy importante por parte de todos los agentes implicados".

La consellera de Cultura, Àngels Ponsa, ha subrayado el trabajo en "alianzas" llevado a cabo para organizar la jornada y, aunque ha reconocido que "no será como en 2019, sí será intensamente vivida y la ciudadanía responderá", ha considerado.