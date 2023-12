Barcelona Beach Festival anuncia que deja Sant Adrià y se trasladará a Galicia

Los responsables del Barcelona Beach Festival (BBF) han anunciado este sábado que abandonan Sant Adrià de Besòs (Barcelona) y que trasladan a Galicia su edición de 2024, tras no haber podido celebrar en Cataluña su edición de 2023.

"Ante la imposibilidad de haber llevado a cabo el Barcelona Beach Festival 2023, y para mantener con vida el evento, hemos decidido hacer el camino; una colaboración con Galicia para festejar el BBF 2024 en Santiago de Compostela", han anunciado en las redes sociales.

Aseguran que esperan "poder volver a Barcelona en el futuro" y "poder expandir esta familia a nuevas ciudades", tras lo que animan a sus seguidores a verse en "@gozofest" en Santiago de Compostela.

En la edición de 2023, el BBF no pudo celebrarse porque el Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs no otorgó la licencia municipal necesaria y sus organizadores no consiguieron entonces "otra ubicación con las condiciones idóneas" para ubicar el festival.

El mismo BBF ya estuvo a punto de cancelarse en 2022 por las mismas razones, pero un acuerdo de última hora hizo posible que finalmente se celebrara.

Por este festival de "techno" han pasado artistas conocidos mundialmente, como Avicii, David Guetta, Marshmello, Martin Garrix, Chainsmokers, entre otros.