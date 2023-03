Barcelona acogerá en noviembre gala de presentación de la guía Michelin 2024

La gala de entrega de las estrellas a los restaurantes de la popular guía Michelin 2024 tendrá lugar en Barcelona el próximo 28 de noviembre, según han anunciado este martes los representantes de esta publicación que recoge información de los establecimientos gastronómicos de España y Portugal.

El director de Marketing y Ventas de la guía Michelin, Miguel Pereda, ha explicado hoy en el acto de presentación ante la prensa y numerosos cocineros que "Barcelona ha sido escogida por que su candidatura cumple con creces con los criterios para albergar este evento, su personalidad y nivel de oferta gastronómica, ser la ciudad española con más estrellas Michelin, 24, entre ellas tres restaurantes triestrellados, cinco con 2 y 16 con una".

Los responsables de la popular guía roja han valorado asimismo que "Barcelona ha ido recuperando su ritmo habitual de prepandemia, como demuestran eventos recientes como el Barcelona Wine Week o el Passeig dels Gourmets", y eso se suma a disponer de "una excelente accesibilidad y estructura de alojamiento".

La gala de noviembre tendrá lugar en el Auditorio del Fórum del Centro Internacional de Convenciones de Barcelona, donde se desarrollará la ceremonia y la posterior cena de gala, a la que asistirán 700 invitados.

Los hermanos Sergio y Javier Torres, Paolo Casagrande y Jordi Cruz coordinarán el menú de la cena de gala, que será preparado por una selección de chefs elegidos por los propios inspectores de la guía.

El chef italiano Paolo Casagrande (Lasarte) se ha mostrado "muy feliz" por que la gala se haga en "una gran ciudad que escogí y me ha atrapado, me lo ha dado todo y me ha hecho soñar", y cree que la gala servirá para "mostrar la potencia y creatividad que hay en Barcelona".

Javier Torres ha recordado que la ciudad condal es "un destino turístico, gastronómico y con muchas estrellas Michelin" y su hermano Sergio ha añadido: "Esperemos que sea el comienzo de muchos nuevos eventos gastronómicos en la ciudad".