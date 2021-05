Barcelona acogerá un Festival Internacional de Cine de Arquitectura

Barcelona acogerá la primera edición del BARQ Festival, un certamen internacional de cine de arquitectura que tendrá lugar del 11 al 16 de mayo, coincidiendo con la Semana de Arquitectura de Barcelona.

El BARQ Festival es un proyecto impulsado por Pep Martín y Xavi Campreciós, fundadores de la productora barcelonesa NIHAO FILMS y directores del evento.

Según Martín, esta experiencia es muy importante ya que Barcelona, Cataluña y España merecen su propio festival internacional de cine de arquitectura y tenemos muchas ganas de consolidarlo.

La integración social, la igualdad de género, los nuevos modelos de ciudad o la gentrificación serán algunas de las temáticas de los documentales que competirán en el certamen.

Según ha explicado BARQ Festival en un comunicado, la iniciativa "nace para generar debate social", en una "invitación a descubrir y conectar con realidades sociales a través del lenguaje del cine y la arquitectura".

El programa incluye 8 largometrajes y 11 cortos nacionales e internacionales que se podrán ver en los Cinemes Girona y en línea a través de Filmin.

El certamen, además, contará con un amplio programa de actividades paralelas como charlas, debates, talleres y conferencias.

Según BARQ Festival, estas actividades no pretenden llegar solo al público especializado en arquitectura, sino a cualquierpersona interesada en saber qué está pasando en el mundo.

Por este motivo, las obras que se han presentado al festival utilizan la arquitectura como punto de partida para "mostrar historias humanas".

El documental "Acasa, My Home", por ejemplo, cuestiona las ciudades como límites construidos de nuestra propia libertad y "Charlotte Perriand: Pioneer In The Arte Of Living" muestra la emancipación de la mujer y su vínculo con el diseño y la arquitectura.