Bárbara Lennie y Marisa Paredes protagonizan 'Petra': "Ha sido un rodaje de sudor y lágrimas, a la sangre no llegamos"

Bárbara Lennie y Marisa Paredes protagonizan 'Petra', una historia driigida por Jaime Rosales sobre una mujer que busca a su padre biológico --que se estrena este viernes 19 de octubre-- y en la que en el rodaje "ha habido sudor y lágrimas, pero sin llegar a la sangre".

"Es cierto que de alguna forma trabajar con Jaime era como partir de cero, porque es muy distinto a todo lo que he hecho hasta ahora. Había que quitar toda una serie de cosas que a él no le gustaban y para su tipo de cine no le iba bien", ha apuntado Paredes en una entrevista con Europa Press, con quien ha coincidido Lennie.

"Trabajar con Jaime es muy particular, para todos ha sido como un intentar meternos en un mundo muy suyo y muy reglado. No siento que haya habido un trabajo de construcción de personaje, sino intentar vivir lo más real posible cada momento: que la vida entrara totalmente en el plano", ha señalado Lennie.

El propio Rosales ya desveló, al ser preguntado por su fama de "exigente" a la hora de dirigir a los actores, que con Marisa Paredes se había "peleado bastante", en un rodaje "intenso" en el que habían "sufrido los dos", aunque su "relación es buena". "Nos queremos mucho", recalcaba en la presentación de la película en Valencia.

La película narra la historia de Petra (Bárbara Lennie), que no sabe quién es su padre porque se lo han ocultado a lo largo de su vida. Tras la muerte de su madre, inicia una búsqueda que le conduce a Jaume (Joan Botey), un célebre artista plástico poderoso y despiadado. En su camino por conocer la verdad, Petra también entra en contacto con Lucas (Alex Brendemühl), hijo de Jaume y su esposa Marisa (Marisa Paredes).

BÚSQUEDA DE IDENTIDAD

"Es verdad que hay algo del enfrentamiento de la maldad y la bondad en esta película, a lo que se suman los grandes temas: traiciones, el destino que parece imparable...Son procedimientos de reconocimiento, que tienen que ver con lo trágico y lo clásico y en eso están los pilares morales", ha destacado la actriz.

No obstante, para Lennie una de las partes más interesantes de esta película es "la búsqueda de su identidad" de los personajes femeninos. "Cada uno trata de buscar respuestas y a través de esas identidades individuales se habla de una más colectiva: la identidad de país, con esas cuerpos enterrados en las cunetas (que retrata el fotógrafo interpretado por Brendemühl)", ha añadido.

LOS AÑOS SABÁTICOS

Por su parte, Paredes ha reconocido que la historia tiene "algo de feminista, porque las dos mujeres son las que resisten y las que vencen complejidades al enfrentarse a esa vida". "Hay una intención de jugar a que esas mujeres se encuentran a pesar de haber estado práctiamente la una contra la otra", ha destacado.

Preguntadas por próximos proyectos, Lennie ha adelantado que no va a "tomarse las cosas con prisas" y todavía no tiene cerrado nada cinematográfico para 2019, tras un año sabático. Paredes, quien también estuvo sin trabajar en 2017, ha bromeado con "lo bien que sientan" esos periodos. "Cuando uno ha trabajado y se ha vaciado mucho, necesita como alimentarse y relajarse", ha concluido.