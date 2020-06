BALEARES.-Atlàntida Film Fest celebrará su décima edición del 27 de julio al 2 de agosto en Palma

La programación completa se podrá ver de forma online desde el 27 de julio hasta el 27 de agosto

El Atlàntida Film Fest, organizado por Filmin, celebrará su décima edición del próximo 27 de julio al 2 de agosto en Palma, tras tener que aplazar un mes sus fechas habituales debido a la crisis provocada por el coronavirus (COVID-19).

Según ha informado Filmin, el certamen se celebrará en Palma, y por quinto año consecutivo, del 27 de julio al 2 de agosto. En su vertiente online, la programación se podrá ver en la plataforma digital desde el 27 de julio hasta el 27 de agosto.

El responsable del cartel de la décima edición del Atlàntida Film Fest ha sido Sergio Caballero, quien ha tomado el relevo de artistas como Nauzet Mayor, Ana Cabello, Albert Pinya y Miquel Barceló, autores de los carteles de ediciones anteriores.

PROGRAMACIÓN CINEMATOGRÁFICA

En cuanto a la programación del Festival, el Atlàntida Film Fest continúa centrándose en Europa, tal como demuestran algunos de los títulos que conformarán esta nueva edición del certamen, que incluye, además, una selección de obras baleares.

Concretamente, ha detallado la plataforma, entre los títulos que ha podido avanzar y que conformarán esta nueva edición se encuentran por un lado, 'Last and First Men' (estreno en España), de Jóhann Jóhansson; por otro, 'Moffie' (estreno en España) de Oliver Hermanus; así como 'This is not a movie' (estreno en España) de Yung Chang; y, por último, 'Photographer of war' (estreno en España), de Boris Bertram.

También, ha añadido, se proyectará 'El sitio de Otto' (estreno en España), que es el debut en la dirección del actor Oriol Puig protagonizada por Iñaki Mur, Joana Vilapuig y la ganadora del Goya, Nora Navas.

Además de, ha concluido, sobre la filmografía que se podrá ver en esta edición, una retrospectiva completa de Aleksey Balabánov. En total se podrán ver los 13 largometrajes de este director.

Con todo, ha indicado que en las próximas semanas la plataforma irán desvelando nuevos títulos que se podrán ver durante este Festival.

PROGRAMACIÓN MUSICAL

Por otro lado, la situación que se vive estos meses ha obligado a Atlàntida Film Fest a redefinir su programación de conciertos para ajustarse a la nueva normalidad.

En este sentido, ha anunciado el primer concierto en Baleares de la cantante española María José Llergo, que servirá para inaugurar el Festival el lunes, 27 de julio. En esta actuación presentará los temas de su disco 'Sanación'.

Asimismo, ha comunicado que el certamen contará con la actuación de la cantante y compositora catalana Pavvla, quien presentará en primicia sus nuevos temas así como canciones de sus discos 'Secretly hoping you catch me looking' y 'Creatures'.

MALLORCA TALENTS LAB

Por último, la plataforma Filmin ha destacado que, por tercer año consecutivo, Atlàntida Film Fest apostará por los jóvenes guionistas a través de Mallorca Talents Lab, un espacio que permitirá a siete de ellos desarrollar sus proyectos de largometraje bajo la mirada de profesionales del sector entre el 27 y el 31 de julio en Palma.

Sobre Talents Lab, se ha dado a conocer que a la edición de este año se han presentado un total de 70 proyectos, de los cuales 26 han sido dirigidos por mujeres.

Los proyectos finalistas son, ha recordado, 'El camino de ida', de Miguel Alcalde; 'Nina (en mi principio está el final)', de Andrea Jaurrieta; 'El querer', de Miguel Machetti; 'Costumbre', de Laura Blanco; 'Perseidas', de Ignacio Lasierra; 'Inmersión', de Oleguer Homs; y 'La mejor de tus muertes', de Jorge Vañó.

Mientras, entre los profesionales que participarán en esta nueva edición se encuentran los oscarizados Gerardo Herrero y Mariela Besiuleski ( 'El secreto de sus ojos' y 'El hijo de la novia') y Miguel Machalski, analista de guión que ha participado en proyectos como 'Billy Elliot' o 'Million Dollar Baby'.