Balagueró: "hacer cine es un juego que nos hace sentir vivos"

"Hacer cine es un juego, una aventura, y quienes lo hacemos nos sentimos vivos con ello", son las palabras que el director de cine de suspense Jaume Balagueró ha dedicado a una profesión que lleva ejerciendo desde hace más de 25 años.

El cineasta catalán ha sido recibido en el Ayuntamiento de Bilbao antes de que reciba esta tarde el galardón de honor del Festival de Cine Fantástico de Bilbao (FANT), que celebra su 27ª edición.

Balagueró ha admitido que cuando le conceden premios por su trayectoria se siente "un poco abrumado, pero siempre feliz" y se ha mostrado "especialmente ilusionado" de estar en Bilbao y en el Festival, porque el FANT ha estado en su trayectoria desde que llegó "como un niño ilusionado" con el cortometraje Alicia (1994), su primer trabajo cinematográfico, a la edición de 1997.

Respecto a si tiene en mente el salto a Hollywood, Balagueró ha declarado que "no es un objetivo en sí mismo", puesto que puede hacer películas, incluso de proyección internacional, "cerca de casa y de sus hijos", e irse a otro sitio por un periodo largo "le resultaría difícil".

"Me recuerdo de niño como alguien que soñaba con hacer películas", ha rememorado el director leridano, "grababa cortos en mi casa y yo hacía de director, actor, cámara y productor con una ilusión enorme".

Su deseo de crear películas se haría realidad en 1999, cuando dirigió su primer largometraje, "Los sin nombre", que le catapultó al mercado internacional tras ganar el Méliès de Oro a mejor película fantástica europea.

Durante el recibimiento ha expresado su "pasión por contar historias y por los retos" y ha señalado que "cada nueva película o proyecto es una aventura".

Es ese afán el que le llevó, junto al director Paco Plaza, a rodar la primera entrega de la saga "REC" en 2007, que se completaría con otras tres películas en los siguientes siete años y que recibió el Goya a mejor montaje el año de su estreno.

"REC fue un proyecto casi experimental, con el que buscábamos arriesgar y no fue hasta su selección para el Festival de Venecia cuando nos dimos cuenta de que quizá lo que habíamos ideado era bueno", ha recordado Balagueró.

Su último trabajo, "Way Down", se estrenará en noviembre de 2021 y cuenta con la participación de actores como Freddie Highmore protagonista de la serie "The Good Doctor", o José Coronado. EFE

