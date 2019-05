El bailarín español Sergio Bernal, Embajador de las Artes del Reino Unido

DANZA PREMIO

El bailarín madrileño Sergio Bernal (1990) será nombrado el próximo 4 de junio en la House of Parlament de Londres Embajador de las Artes del Reino Unido por la Parliamentary Society of Arts, Fashion and Sports, informó hoy a EFE su oficina de prensa.,El presidente y el comité ejecutivo de la Sociedad Parlamentaria de Arte, Moda y Deportes del Reino Unido entienden que Bernal es merecedor de la distinción por un trabajo en el que desarrolla "una tremenda poética y vigor",