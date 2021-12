Ayuso: "Verónica Forqué siempre me trató de una manera extraordinaria"

La presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso, ha acudido este miércoles a la capilla ardiente de Verónica Forqué, donde ha destacado la "enorme simpatía y cariño con el que siempre me trató".

Ayuso ha resaltado que acudía al Teatro Español, donde está instalada la capilla ardiente de la actriz, a título personal y en representación de la Comunidad de Madrid "y de todos los madrileños", un momento en el que ha lamentado "profundamente" su fallecimiento.

"La recuerdo de muchas maneras. Desde el punto de vista personal tuve muy buen trato siempre con ella. Fue una gran mujer, muy sensible y muy amable" ha resaltado mientras señalaba que Verónica Forqué había colaborado en los Teatros del Canal y otras actividades artísticas vinculadas a la Comunidad de Madrid.

"Como actriz la he seguido con mucho cariño. Es una gran pérdida como actriz y como persona. Era muy agradable, no sé personalmente cómo estaba, pero trataba a los demás con una enorme humildad, sinceridad, simpatía y una gran cariño", ha dicho la presidenta regional.

Ayuso ha resaltado su imagen "siempre sonriendo, eso es lo con lo que me que me quedo. Me trato siempre de una manera extraordinaria siempre intentando agradar. Era encantadora".