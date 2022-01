El Ayuntamiento reafirma su apuesta por el Liceu Mar tras retirada Hermitage

La segunda teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Janet Sanz, ha reafirmado este viernes la apuesta del consistorio por el Liceu Mar como el equipamiento cultural del Puerto de Barcelona, en detrimento del museo Hermitage, que ha anunciado su renuncia a instalarse en la capital catalana.

"El tiempo nos ha dado la razón, valía la pena trabajar y esperar un proyecto que fuera de gran consenso y que tuviera la potencia que tiene el proyecto que ha planteado y propuesto el Liceu de Barcelona, que es seguramente el mejor proyecto cultural que puede tener Barcelona en el ámbito marítimo del Port Vell", ha subrayado Sanz en declaraciones a los periodistas.

La teniente de alcalde ha subrayado que el proyecto del Hermitage no contaba con consenso, mientras que la propuesta del Liceu sí que tiene "el aval de todas las administraciones implicadas".

"No hacía falta conformarse con un proyecto y una propuesta de una franquicia que no estaba arraigada en el territorio, ni arraigada en ningún proyecto cultural de aquí, que no tenía consenso, porque realmente no era ni viable con los datos y los proyectos que se habían presentado", ha reiterado Sanz.

Sobre el proceso judicial impulsado por la sociedad Museo Hermitage, con el que la empresa espera recuperar el dinero invertido y una indemnización adicional que podría sumar más de 100 millones de euros, la responsable municipal se ha mostrado "tranquila" porque "las cosas se han hecho correctamente".

Sobre las palabras del primer teniente de alcalde, Jaume Collboni, que en el Plenario ha asegurado que "no renuncia" al Hermitage, Janet ha indicado que las discrepancias son "normales" entre dos socios de gobierno porque son dos partidos distintos y en esta cuestión siempre han tenido posiciones divergentes.

"Como gobierno se han marcado ya unas concreciones que determinan cuál es la posición del ayuntamiento formalmente. Luego cada partido político puede defender y matizar cosas que no estaban incorporadas en nuestro acuerdo de gobierno", ha zanjado.