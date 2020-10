La película 'Preparations to be Together for an Unknown Period of Time', obra firmada por Lili Horvát, ha sido galardonada este sábado con la Espiga de Oro al Mejor Largometraje de la 65 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci).

Por su parte, la Espiga de Plata ha sido para la película 'Gaza Mon Amour', dirigida por los hermanos gemelos Arab y Tarzan Nasser.