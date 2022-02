El aumento de lectores provocado por el confinamiento se consolidó en 2021

El aumento notable de lectores habituales provocado por el confinamiento en los primeros meses de la pandemia se consolidó en 2021, de tal forma que el 64,4 por ciento de los españoles leyó libros por ocio y el 52,7 por ciento con una frecuencia semanal, según el Barómetro de Hábitos de Lectura.

No obstante, sigue existiendo un importante porcentaje de población que no lee nunca o casi nunca (un 35,6 por ciento), según ponen de manifiesto los datos del Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros en España durante 2021, elaborado por la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE) y presentado este miércoles en un acto presidido por el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta.

La mejora de los índices de lectura se produjo en 2021 en la práctica totalidad de comunidades autónomas y en todos los tramos de edad, y hubo un descenso ligero del porcentaje de lectores en formato digital, al situarse en el 29,4% de la población (frente al 30,3% registrado en 2020).

Se trata del primer año que desciende la lectura en digital, un hecho que se debe a que este formato "ha tocado techo", según ha señalado el responsable del estudio, Óscar Chicharro: "En todas partes se observa el mismo fenómeno. El número de lectores digitales ha hecho techo. No llega a un tercio de la población lectora y no parece que vaya a crecer".

El ministro de Cultura, que ha comparecido junto a la directora general del Libro, María José Gálvez, ha destacado estos datos de incremento de la lectura en tiempo libre como "muy buenos", con un crecimiento del 6,5 por ciento en los últimos diez años.

Unas cifras que, ha indicado Iceta, no pueden esconder el hecho de que hay un porcentaje "demasiado elevado" de personas que no leen nunca: "Parece más sencillo que quienes ya leen lean más que quienes no leen se sumen a la lectura", por lo que ha considerado un reto "romper esa barrera".

Una barrera que tiene que ver con el nivel económico y educativo, por lo que ha dicho que hay que hacer lo posible para reducir esa brecha.

Otro de los datos significativos del informe es que el 5,2% de la población escucha audiolibros, un incremento significativo con respecto al año anterior, con el 3,1%.

La mejora de los índices lectores se produce en prácticamente todos los tramos de edad, en mujeres y hombres y en casi todas las comunidades autónomas.

Respecto a la edad, el tramo con mayor población lectora es la comprendida entre los 14 y los 24 años (74,8% de población lectora en tiempo libre). A partir de los 25 años se produce una caída en los índices de lectura (67,3%) que se mantiene hasta el tramo de edad de más de 65 años en los que se observa una nueva caída (50,1% de la población es lectora).

En lo que respecta a las CCAA, el incremento del porcentaje de lectores de libros por ocio es prácticamente generalizado. Si bien solo seis comunidades autónomas se sitúan por encima de la media 64,4%, (Madrid, 73,5%; País Vasco, 68,2%, Navarra, 68,1%; Cataluña, 66,7%; La Rioja, 66,7%; y Aragón, 64,9%).

Entre las regiones que menos se lee se sitúan Extremadura, 54,7%; Canarias, 58,8%, Andalucía, 59,3% y Castilla-La Mancha, 59,8%.

La existencia de estos desequilibrios es lo que nos ha llevado a plantear la necesidad de poner en marcha un Pacto Social por el libro y la lectura que implique a todas las Administraciones, a todos los grupos políticos y a todos los colectivos relacionados con la educación y la cultura", ha apuntado el presidente de la FGEE, Daniel Fernández.

En cuanto a la compra de libros, el estudio destaca que un 52,3% de los españoles compraron libros (no de texto) en 2021, 0,6 puntos porcentuales más que en 2020. La librería tradicional se mantiene como principal canal para la compra.

Sigue incrementándose la proporción de quienes pagan por los libros electrónicos (43%) pero la mayoría sigue descargándolos gratuitamente.

La lectura en menores es generalizada y crecen las horas semanales dedicadas a la lectura entre los niños de seis años y hasta los 9. A partir de los 15 años desciende notablemente la proporción de lectores frecuentes en tiempo libre.

A este respecto, el ministro de Cultura, que ha recordado que este año se dedicarán 13,2 millones de euros al Plan de Fomento de la Lectura, ha indicado que estos datos sobre el abandono de la lectura en los jóvenes es una razón adicional para el bono cultural y para añadir al mismo al cómic y al manga, "que son libros también".

"Queremos que los jóvenes vuelvan a la lectura y ya no la dejen", ha recalcado Iceta, que ha celebrado también el hecho de que el libro en papel, sin "desmerecer ningún formato", "se va imponiendo año tras año".