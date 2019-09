"La audición", cuando infundir la cultura del esfuerzo no sale gratis

La directora alemana Ina Weisse aborda en su segundo largometraje, "La audición", con el que compite en el 67 Festival de Cine de San Sebastián, la complicada vida interior de una mujer, profesora de violín, a la que no le sale gratis infundir a uno de sus alumnos la cultura del máximo esfuerzo.

Con la dedicación a ese discípulo que ella intuye brillante y el alto listón que le pone a su hijo menor, estudiante también del mismo instrumento, inicia una creciente deriva hacia la quiebra personal que altera también lo que era más o menos estable a su alrededor.

La actriz Nina Hoss da vida a una Anna Bronsky con la que no resulta fácil empatizar, ya sea en las fortalezas o debilidades que le marca el guion.

El actor francés de origen armenio Simon Abkarian, como marido de la protagonista, fabricante de instrumentos de cuerda, y el danés Jens Albinus, como su amante, son parte del reparto de "La audición", para el que Weisse ha contado con el joven violinista Ilja Monti.

Hoss y Monti han acompañado este domingo a Weisse en la presentación de su película en San Sebastián, donde la realizadora ha destacado que su etapa como actriz ha sido muy importante para enfrentarse a su nuevo trabajo tras la cámara.

"He intentado darles su espacio como actores, que se sintieran libres porque eso era algo que yo apreciaba mucho. Intento observarlos con gran detalle además para darles lo que necesitan", ha asegurado.

Weiss, autora asimismo del guion junto Daphné Charizani, ha justificado las contradicciones de la protagonista "porque todos las tenemos".

"Lo que ocurre en la película no es exclusivo del mundo de la música, sucede también en deporte, por ejemplo. No me gusta utilizar para esto la palabra inhumano porque esa tensión es muy humana también", ha señalado.

Anna, dice, "es una figura muy rota". "Me gusta esa lucha, porque se cae, se levanta y sigue luchando. Tiene muchas facetas el personaje, aparece como un personaje ambivalente", ha agregado.

Para Nina Hoss, es una mujer "muy segura de sí misma, que en un momento central de su vida se plantea: '¿Y ahora qué?'".

"Algunas puertas se le cierran y se ve enfrentándose a cosas que escapan a su control. La vida la vive a ella y ella intenta manejar tantas riendas a la vez que el caballo se le desboca. Tiene su lado dulce y delicado y su lado controlador, pero tampoco hace planteamientos dramáticos, siempre lucha", ha destacado la actriz.