ASTURIAS.-UGT rechaza la OPE de Educación porque "no se adecua a las necesidades reales"

El Sector de la Enseñanza de UGT ha rechazado la OPE propuesta por Educación porque no responde a las necesidades reales del Sistema Educativo Asturiano.

Indica la organización que a pesar de que las Administraciones se habían comprometido con las Organizaciones Sindicales mayoritarias a que para el 2020 la tasa de interinidad no podía superar el 8%, en la actualidad el empleo temporal supera el 30% en el ámbito educativo. Así mismo destacan que la plantilla docente asturiana es la más envejecida del país y en los próximos diez añosse jubilarán casi el 50% de sus efectivos.

La Consejería de Educación anunció que convocará una Oferta Pública de Empleo para el Cuerpo de maestros de 398 plazas; 370 para el turno libre y 28 para el turno por discapacidad. Asimismo, se convocarán 10 plazas de promoción interna; 9 para el turno libre y 1 para el turno de discapacidad. Previsiblemente esta OPE seejecutará en el verano de 2022.

Aún se desconoce el reparto de estas plazas por especialidades, aunque se ha anticipado que saldrán todas y que la distribución se conocerá lo antes posible.

"Es evidente que estamos ante un problema grave y estructural que el Gobierno asturiano no está sabiendo resolver. Qué es lo que ha ocurrido para que después de haber firmado un Acuerdo quecomprometía a rebajar la tasa de interinidad al 8% nos encontremos así", manifiestan desde UGT.

Así, el Sector de la Enseñanza de UGT de Asturias ha instado al Gobierno Asturiano para que negocie, en el ámbito de su competencia, con el Gobierno de la Nación la supresión de la tasa de reposición y un sistema de acceso docente similar al sistema transitorio vigente entre el 2007 y 2011. Ello permitiría una amplia estabilización del funcionariado docente interino.

"Esta OPE no hace frente a las necesidades reales; es solo un "parche" que no soluciona el grave problema de interinidad del Sistema Educativo Asturiano y que el Sector de Enseñanza de UGT no está dispuesto a apoyar", concluyen.