ASTURIAS.-Quince cineastas recrean su confinamiento en la videoinstalación Postales filmadas que acoge el Museo de Bellas Artes

Quince cineastas recrean su confinamiento en la videoinstalación Postales filmadas que acoge el Museo de Bellas Artes de Asturias. Durante el primer estado de alarma de 2020 por la COVID-19, la Fundación Municipal de Cultura de Oviedo puso en marcha la programación online Cultura de Salón. Una de las propuestas de SACO para aquel proyecto fue Postales filmadas, que avanzó en la relación entre artes poniendo el foco en cineastas que habían presentado sus películas en alguna de las ediciones de la Semana del Audiovisual Contemporáneo de Oviedo.

Las nueve postales ofrecidas entonces al público a través de las redes sociales de SACO, fusionaban el día a día confinado de directores y directoras con música, diálogos o textos de sus películas favoritas en las voces de intérpretes de doblaje y locutores de radio. Casi un año después, SACO 7 ofrece aquellas primeras Postales filmadas y seis más realizadas en los últimos días del confinamiento para que el público las disfrute como un todo en el Museo de Bellas Artes de Asturias hasta el 11 de abril.

Las Postales filmadas incluye las siguientes piezas: 'Qué suerte que tengo que, encerrado en casa, no puedo matar a nadie', de Manuel Martín Cuenca, arropada por uno de los diálogos de Ensayo de un crimen, de Luis Buñuel, en las voces de los actores de doblaje Luis González y Jessy Martínez.

'¿Qué puedo hacer?', de Arantxa Aguirre, que ha elegido una versión de J'sais pas quoi faire del músico Loïc Desplanques elaborada a partir de una frase que Anna Karina interpreta en Pierrot le fou (Jean-Luc Godard).

'Mi confinamiento con Resnais', de Juan Luis Ruiz, con un fragmento de Noche y niebla (Alain Resnais) en la voz de la locutora Sonia Avellaneda.

'Ama', de Maider Fernández, con una de las cartas que aparecen en News From Home (Chantal Akerman) leída por la actriz Nuria Santos. 'Plegar el espacio', de David Pantaleón, con un fragmento de Dune (David Lynch) en la voz de la locutora Graciela Oliveira.

'Have you been living on the moon?', de Pedro Neves, arropada por un diálogo de Stalker (Andréi Tarkovsky), con las voces del actor de doblaje Fran Jiménez y del periodista José Manuel Echéver.

'La soledad del escritor', de Gonzalo Tapia, con un diálogo de Barton Fink (Joel Coen), interpretado por los actores Jorge Fandos y Fran Jiménez. 'Pieza de Belén Funes', con un monólogo de Yi Yi (Edward Yang, 2000), interpretado por la niña Sofía Pérez Tresguerres. 'El deseo más recóndito', de Lois Patiño, con un texto de de Stalker, de Tarkovsky, en la voz de Jorge Fandos.

'Parque Jurásico , de Pablo Hernando, con un texto de Jurassic Park (Steven Spielberg, 1993) en las voces de Carlos Dávila, Fran Jiménez y Graciela Oliveira. 'El estante prodigioso', de Ado Arrieta, con un diálogo de Un tranvía llamado deseo (Elia Kazan, 1951), con las voces de Fran Jiménez y Graciela Oliveira.

'Trabajo manual', de Ramón Lluís Bande, con un texto de la película Écrire (Benoît Jacquot, 1993) en la voz de Nuria Santos. 'STBO', de Ángel Santos, con un diálogo de Mauvais Sang (Leos Carax, 1986) con las voces de Jorge Fandos, Miguel Ángel Moirón y José Manuel Echéver.

'Flores del espacio', de Antonio Morales, con un fragmento de la película La invasión de los ultracuerpos (Philip Kaufman, 1978), con las voces de Nuria Santos, Fran Jiménez y Graciela Oliveira. 'Sin título', de Samuel Alarcón. Sin diálogos.