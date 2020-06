ASTURIAS.-Premios.- Morricone destaca su "compromiso" con la música en el cine y dedica el galardón a su mujer

El conocido compositor Ennio Morricone, galardonado junto a John Williams, con el Premio Princesa de Asturias de las Artes, ha expresado este viernes su agradecimiento por el reconocimiento.

"Quiero dedicar este premio a mi mujer, María, que ha estado siempre conmigo. Sin ella, no habría tenido la tranquilidad para dedicarme a la música en este largo viaje que he vivido", ha añadido en unas declaraciones distribuidas por la Fundación Princesa de Asturias, en referencia a su mujer, Maria Travia.

Morricone ha explicado que eligió escribir música como una forma de comunicación. "La música, de hecho, sin que haya nadie que la escuche, no tiene sentido", ha señalado. Ha explicado que ha trabajado toda la vida tratando de mejorar, intentando no estar nunca parado, de no sentarme jamás y mirar hacia atrás.

A sus 92 años, el italiano considera que tiene un "recorrido paralelo" con John Williams, al compartir "el mismo amor y compromiso hacia la música y hacia la música en el cine".

"Escribir música significa también vivir en una profunda soledad y concentración. Siento que con John comparto la misma ética y dedicación constante que nos convierte no solo en compañeros, sino también en hermanos", ha comentado.