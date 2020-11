ASTURIAS.-Educación pide al profesorado que permanezca en el centro el tiempo estrictamente necesario para dar clase

La Consejería de Educación ha mantenido este lunes una reunión urgente con las organizaciones sindicales presentes en la Junta de Personal en la que les ha anunciado la adopción de una medida que el sindicato Suatea asegura viene reclamando desde el inicio de curso y que pasa porque el profesorado permanezca en el centro el tiempo estrictamente necesario para dar clase, permitiendo desarrollar el resto de sus funciones de manera no presencial.

Desde Suatea aseguran que tomada a tiempo, esta medida habría permitido confeccionar los horarios de secundaria de manera más racional, y lamentan que la Consejería se mostrase "implacable con la presencialidad en los centros a la hora de cumplir las horas de obligada permanencia, y así quedó reflejado en la Circular de inicio de curso".

"Ahora, cuando la mayoría del personal docente tiene reuniones de Departamento entre clase y clase, o preparación de la atención semipresencial, etc. se pide la no presencialidad en el centro. Esto supone, en la práctica, una desregulación de las condiciones laborales del profesorado, porque esas tareas que ya no se hagan en el centro, habrá que recuperarlas en otro momento, al llegar a casa", indica el sindicato.

La organización sindical afirma que se trata de una medida que apoyan porque puede favorecer a buena parte del profesorado de secundaria y añaden que en Primaria, esta medida permitirá que las horas complementarias puedan realizarse de forma no presencial, es decir, fuera del horario previsto.

Suatea insiste además en pedir que se adopten medidas de prevención para el personal vulnerable, agilizando los trámites de valoración de riesgos laborales, facilitando el trabajo telemático, tramitando las bajas necesarias, o proporcionando los equipos de protección individual con la frecuencia debida.