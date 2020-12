ASTURIAS.-Convocada la VIII beca de producción de un proyecto artístico, de LABoral y DKV Seguros

La dotación de la beca es de 7.000 euros

LABoral Centro de Arte y Creación Industrial y DKV Seguros han convocado la octava edición de la Beca de Producción DKV Seguros-Álvarez Margaride, para aquellos artistas o colectivo español -nacido a partir de 1981, incluido, la producción de un proyecto que trabaje sobre nuevas tecnologías y Medio Ambiente.

Según una nota de prensa de los organizadores, el plazo de presentación de proyectos permanecerá abierto hasta el próximo 10 de febrero.

La residencia artística tendrá lugar en LABoral, con una duración máxima de un mes (entre mayo y junio de 2021), durante los cuales el artista dispondrá de alojamiento, así como de todos los recursos tanto humanos como técnicos que el centro de arte le puede ofrecer.

La dotación máxima por proyecto será de 7.000 euros brutos, 2.500 euros en concepto de honorarios y una bolsa de producción de 4.500 euros. El trabajo realizado se mostrará en el Centro de Arte y podrá ser adquirido por DKV, y formar parte así de su colección de arte, que tiene ya más de 500 piezas que itineran frecuentemente por España.

Un jurado, formado por Josep Santacreu y Alicia Ventura comomiembros designados por DKV Seguros, Karin Ohlenschläger deLABoral y un jurado externo, seleccionará el proyecto.

Los criterios en los que se basarán son: la adecuación de lapropuesta a los términos de la convocatoria, el valor artístico y cultural de los proyectos presentados, la viabilidad de realización en función de los plazos y el presupuesto, la viabilidad técnica de la propuesta en cuanto a su ejecución y el impacto del proyecto.

El proyecto ha de presentarse a través de la plataforma web queLABoral http://dkv5.laboralcentrodearte.org, habilitada para este fin.

FOMENTAR EL ARTE

La convocatoria es fruto de un convenio de colaboración suscrito entre LABoral y DKV Seguros, por el que ambas entidades se comprometen a la organización, producción y exposición del trabajo resultante de esta beca.

Esta iniciativa homenajea la figura del empresario José Luis Álvarez Margaride, gijonés de nacimiento y presidente de DKV Seguros hasta su fallecimiento en 2010, por su compromiso empresarial con Asturias y su interés por el arte, la cultura y la investigación científica.

Previamente a esta convocatoria, la Beca DKV Seguros-ÁlvarezMargaride ha premiado a otros siete proyectos, como el de DavidFerrando Giraut, Prótesis discursiva (Una conversación alquímica);Rodrigo Martín Freire, Behind the scenes; Karlos Gil, The MoonMuseum; Esther Mañas y Arash Moori, Panacoustic Vortex; LorenzoSandoval Shadow Writing (Algoritmo/Quipu), Román Torre y PabloDeSoto La Zona o Edu Comelles Prau/Prat.