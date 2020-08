Asientos privados y distancias de seguridad: la nueva normalidad en los conciertos británicos

Que el coronavirus lo ha cambiado todo ya lo sabemos. Y que nuestra vida no volverá a ser tal y como la concebíamos hace unos meses tampoco. Con estos cambios, van incluidas nuestras rutinas. Todo lo que solíamos hacer va a cambiar, si no lo ha hecho ya. La forma en la que solíamos relacionarnos y hacer nuestras actividades diarias. No hay nada que no haya cambiado.

Se acabaron las aglomeraciones. Ahora debe primar la distancia de seguridad y el uso de las mascarillas. Sin embargo, esto no debe ser considerado una desventaja sino más bien un cambio. La readaptación va a marcar la diferencia. Esa es la clave para detener los contagios masivos sin dejar de disfrutar de los placeres de la vida.

Eso es lo que han hecho en este concierto de Reino Unido. Lejos de cancelarlo, se han reinventado y han implantado el que podría ser un sistema revolucionario para ir a los conciertos con todas las medidas de seguridad. Se trata del primer concierto en el que destaca la distancia social entre los asistentes, un concepto que ha gustado a muchas personas.

The UK’s first socially distanced gig is happening now in Newcastle with @samfendermusic headlining, and where attendees have their own private viewing area with 2m of space between them. Here’s what it looks like #samfender#unityarenapic.twitter.com/YBdxpAjYyi