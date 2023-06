Asesoría neoyorquina cifra en casi 130 millones € el coste del Guggehneim Urdaibai

El estudio neoyorquino de arquitectura Cooper Roberston, encargado de redactar informe sobre las necesidades arquitectónicas y magnitudes económicas de la ampliación del Museo Guggenheim Bilbao en dos sedes distintas en Urdaibai, ha situado el coste del proyecto en cerca de 130 millones de euros.

El despacho neoyorquino, que entregó el informe hace unas semanas, fue el que hace 12 años se encargó también de redactar el estudio sobre la ampliación en Urdaibai, en aquella ocasión en una sola sede en Pedernales-Sukarrieta, y lo que ha hecho en esta ocasión es actualizar aquel estudio y adaptarlo a las nuevas ubicaciones en dos sedes en lugar de una sola.

El contenido detallado de la actualización del proyecto de ampliación llevada a cabo por la asesoría fue dado a conocer a los miembros del Patronato de la Fundación Guggenheim Bilbao en su reunión del pasado miércoles, 14 de junio, que no tomó ninguna decisión al respecto por lo que el estudio de la ampliación continúa en fase de análisis, ha informado a EFE el director del centro expositivo bilbaíno, Juan Ignacio Vidarte.

Vidarte ha señalado que lo positivo del informe del despacho Cooper Roberston es que confirma los planteamientos que se manejaban hace 12 años y que las magnitudes económicas de entonces se pueden mantener, aunque adaptadas a estas nuevas ubicaciones.

"Hemos hecho la actualización del proyecto, pero todavía no se ha tomado la decisión por parte del Patronato de avanzar en el proyecto y, por tanto, hasta que eso no ocurra, el proyecto sigue en fase de estudio; no se le ha dado luz verde", ha precisado Vidarte.

Vidarte ha advertido de que "el Gobierno Vasco es una parte fundamental en la decisión del Patronato del Guggenheim Bilbao para dar luz verde al proyecto y sin el acuerdo del Gobierno Vasco en el Patronato, el proyecto no puede avanzar a la siguiente fase que sería la convocatoria de un concurso arquitectónico internacional".

El coste estimado para hacer realidad el proyecto, desglosado por apartados, prevé una inversión de 80 millones para la construcción de las dos sedes, otros 40 millones para equipamientos, honorarios y licencias, y otros 7 u 8 millones para el desarrollo del proyecto. EFE

rb/jdm