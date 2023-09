"Asesinato y adolescencia" traslada al teatro el vértigo de una etapa crucial en la vida

Teniendo como referencia la película de Fritz Lang "M, el vampiro de Dusseldorf", el actor y dramaturgo Alberto San Juan ha escrito "Asesinato y adolescencia", una obra a la que traslada el encuentro de "un hombre maduro y una mujer adolescente, aislados", que dirige Andrés Lima.

Lima le encargó el proyecto a San Juan, partiendo de su "inquietud sobre la violencia en, por y para la adolescencia", ha explicado este martes.

La obra inaugura, del 28 de septiembre al 5 de noviembre, la temporada 2023/24 de las Naves del Español en Matadero.

La historia sobre un asesino de niñas en el Berlín de 1929, en un momento social de crisis, se traslada a la realidad actual de 2023 y a una etapa crucial: la vida de una adolescente.

"Vivimos en un contexto en el que el ser humano no convive en el cuidado mutuo si no todo lo contrario, unos dominan a otros", apunta San Juan, que considera que un asesinato cubre un espectro más amplio que el de matar a otra persona. "No sonreír a otro, no dar buenos días" de manera grata, "también es un asesinato".

Jesús Barranco y Lucía Juárez son los protagonistas de esta historia que cuenta la relación entre un hombre maduro y una mujer adolescente que se "tropiezan. Son dos personas solas que necesitan establecer un vínculo", señala el dramaturgo.

Se desconoce si él es el asesino de adolescentes que busca la policía, y se visualiza la violencia que es capaz de generar ella hacia sí misma y hacia los demás.

"La adolescencia puede ser un paso a una fase maravillosa o a la muerte", apunta Lima, quien añade que el teatro no está para resolver nada, "si no para inquietar".

San Juan añade que en la adolescencia se establecen relaciones poderosas de amistad, "una etapa en la que se habla del duelo de dejar la infancia, del miedo de salir al mundo y al mismo tiempo la pulsión de vida que eso conlleva".

Un texto que no es documental -advierte su director- pero para el que se han documentado hablando con psicólogos, abogados y organizando talleres con jóvenes de barrios de clase media, donde también se "genera violencia sin ser un lugar extremo".

La obra bucea en la "carga de angustia de los adolescentes actuales, en una etapa que puede ser el paso a una fase maravillosa o la muerte", señala Lima, un proceso que construye con expresividad para llegar a la emoción.

Jesús Barranco incide en que la puesta en escena es "una inmersión total que hace que el espectador entre en un mundo real. Expresionismo de alto "standing" de dos personajes en crisis y peligrosos para ellos y para los demás.