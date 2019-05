Artistas con síndrome de Down reivindican sus capacidades creativas en el Concurso de Pintura y Dibujo de Down Madrid

La Fundación Síndrome de Down de Madrid, en colaboración con Fundación Repsol, ha entregado los premios de su XXVII edición del Concurso Internacional de Pintura y Dibujo, con el objetivo de dar visibilidad y reivindicar las capacidades artísticas de las personas con síndrome de Down, según han informado los impulsores de esta iniciativa.

Este concurso visibiliza las obras de los artistas de este colectivo, reivindica el derecho al acceso al arte y supone una oportunidad para que las personas con discapacidad intelectual dispongan de un espacio donde exponer sus creaciones artísticas.

A través del arte, las personas con síndrome de Down expresan su creatividad y consiguen acercar a la sociedad sus ideas, sus preocupaciones, sus sentimientos, "todo aquello que en ocasiones es difícil expresar con las palabras".

"Se trata de una de las iniciativas con las que más he disfrutado, que más interesante me ha parecido y he aprendido mucho de la maravilla de arte que habéis hecho todos los participantes", ha apuntado la directora general del Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid, Paloma Sobrini.

Por su parte, el director del Museo Thyssen-Bornemisza, Evelio Acevedo, ha señalado que la discapacidad "ya no es una razón para excluirse ni para ser excluido de la vida social". "Las personas deben ser aceptadas tal y como son y contar con las ayudas necesarias para encontrar su sitio en la sociedad", ha añadido.

Para el director del museo, el arte ofrece a los artistas "la oportunidad de expresar sus emociones, ideas, explicar cómo ven el mundo y las personas". "Esto es lo que nosotros, como observadores, percibimos en los cuadros de estos artistas que merecen nuestro respeto y admiración", ha comentado.

En este sentido, el vicepresidente de Fundación Repsol, António Calçada, ha destacado que este concurso es una "magnífica vía" para avanzar en la visibilidad y profesionalización de los artistas con síndrome de Down. "Nos permite descubrir y admirar diferentes formas de expresar y sentir el arte", ha afirmado.

Por último, la presidenta del Patronato de Down Madrid, Inés Álvarez Arancedo, ha resaltado la importancia de esta iniciativa en la que los participantes "brindan sus emociones y abren su corazón a través de las pinturas, las acuarelas y las técnicas mixtas". "Los miembros del jurado lo hemos tenido muy difícil, ya que hemos visto la capacidad de arriesgar, el esfuerzo, y la emoción que habéis trasladado en los lienzos y en el papel y nos hubiera gustado entregar más premios", ha señalado.

Este año, se han presentado al concurso un total de 89 obras elaboradas por 66 artistas con síndrome de Down que se podrán visitar en la Sala de Exposiciones El Águila de forma gratuita hasta el próximo 29 de mayo. En esta edición han participado artistas de toda España, dos de los ganadores han acudido a la entrega de premios desde Mérida y Tenerife.