Arteta retoma la "Mimi" de Puccini 25 años después de su debut en Nueva York

La soprano vasca Ainhoa Arteta retomará el papel de "Mimi", la protagonista femenina de "La Boheme" de Puccini, con el que la ABAO abrirá el sábado su temporada de ópera en Bilbao, casi 25 años después de debutar con él en el Metropólitan de Nueva York.

Arteta encabezará un reparto integrado también por los cantantes Teodor Ilincai, en el papel de Rodolfo; Artur Rucinski, en el de Marcello, David Menéndez, en el de Schaunard, y Jessia Nuccio, en el de Musetta, quienes encarnarán a los jóvenes "bohemios" del drama trágico estrenado por Puccini en 1896.

La dirección musical corre a cargo del maestro Pedro Halffter, uno de los grandes especialistas en esta partitura del compositor italiano, y la escénica, del argentino Mario Pontiggia quien dirige una producción "muy del gusto del público bilbaíno" del Teatro Massimo, de Palermo (Sicilia).

Se trata de un drama lírico, que aúna comedia y tragedia, en el que Puccini trata una cuestión escandalosa para la alta sociedad de la época como es el de la libertad de hombres y mujeres para elegir el tipo de vida que desean llevar, y que representan los personajes de la obra: artistas y creadores que viven en la pobreza por elección propia.

Ainhoa Arteta, por su parte, ha recordado, en la presentación a los medios de la ópera que abrirá la 67 temporada de la ABAO, que el año que viene se cumplirán 25 años desde que debutó el papel de "Mimi" en el Metropolitan de Nueva York, cuando tenía 28 años.

"Ahora, al volver a hacer Mimi, más de 20 años después de encarnarla por primera vez, me siento cómoda en el rol y siento que estoy en el momento idóneo para hacer este papel, que disfruto haciéndolo, después de muchas representaciones de 'La Boheme' en mi bagaje, aunque en la mayoría de las ocasiones interpretando el rol de Musetta", el segundo personaje femenino de la obra.

La soprano vasca ha estimado que "hay muchos prototipos de Mimi en la historia de la obra (una de las más representadas tanto en Bilbao como en los grandes teatros de ópera del mundo en los que, sólo este año, se ofrecerán más de 460 funciones), pero yo siempre he pensado que tiene que ser una mujer joven, independiente y alegre", aunque se trate de una enferma de tuberculosis que muere al final de la obra.

Arteta ha opinado por último que en la ópera "la edad y el paso del tiempo es un plus y no un hándicap y más cuando te enfrentas a partituras de esta envergadura, donde no sólo tienes que tener un poso de vida y de emociones, sino también un poso de intelecto importante para poder entenderla y acometerla con la mayor fidelidad posible a lo que escribió Puccini en su partitura".

El director de orquesta Pedro Halffter ha precisado que La Boheme de Puccini es una obra "muy compleja, tanto en el plano técnico como emocional y por eso es una de las tres óperas más representada en la historia de la lírica, junto con la Flauta Mágica, de Mozart, y La Traviata, de Verdi".

La belleza y genialidad de la partitura escrita por Puccini es de tal envergadura, ha agregado, que "llega a lo más profundo del corazón tanto del público como de los cantantes" y por eso gusta tanto y es tan representada.

El director de escena Mario Pontiggia ha revelado que en "La Boeheme", hay "vivencias personales de Puccini , quien durante una época vivió en Milán compartiendo una habitación mientras componía sus obras, al estilo de como lo hacen los tres protagonistas masculinos de la obra: Rodolfo, un dramaturgo que no consigue acabar su obra; Marcello, un pintor que no logra vender sus cuadros, y Schaunard, un 'gran' músico y compositor que, en realidad, se gana la vida dando clases de piano a extranjeros y cuyo 'gran éxito' es "envenenar con perejil a un papagayo".

Pontiggia ha subrayado que en su obra, Puccini, canta a la bohemia "como, una especie de alegre pobreza, como una bohemia positiva y creativa, aunque todos los proyectos creativos que tienen en la cabeza estos bohemios no llegan a cuajar nunca", ha concluido.

Además del estreno del sábado, la ABAO ofrecerá representaciones los días 23, 26, 27 (Opera Berri) y 29 de octubre con lo que, junto al ensayo general, ofrecerá unas 13.000 localidades para ver este título que, a su fin, se convertirá el más representado en la historia de la asociación: en 27 ocasiones.