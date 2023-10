El arte y la cultura pop llegan a Santiago con las obras de Warhol, Lichtenstein u Okuda

El arte y la cultura pop llegan a Santiago de Compostela de la mano de Afundación y la galería de arte Gacma con un total de 64 obras de artistas como Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Peter Blake, Takashi Murakami, Eduardo Arroyo u Okuda, que sirven para realizar un recorrido sobre los orígenes del arte pop y sus influencias en diferentes latitudes hasta la actualidad.

'This is pop. Das latas de Andy Warhol ás túas' anima a los visitantes a descubrir los orígenes de este movimiento artístico que surgió en Gran Bretaña a mediados de la década de los cincuenta y a finales de la misma década en los Estados Unidos.

El pop art surgió como reacción artística ante el expresionismo abstracto y se caracterizó por el empleo de imágenes y temas tomados de la sociedad de consumo y de la comunicación de masas aplicados al arte.

La Guerra de Vietnam, iconos del cine como Marilyn Monroe o James Dean, la llegada del hombre a la Luna o influencias musicales, así como de marcas publicitarias con el auge de la televisión y los medios de masas son algunos de los temas que más se repiten en unas obras que desdibujaron los límites entre la "baja y la alta cultura", tal y como ha explicado este martes la comisaria de la exposición, Antonella Montinaro.

"La técnica más utilizada por los artistas pop fue la serigrafía", ha comentado Montinaro, que ha explicado que este movimiento artístico también rompió las barreras entre el arte basado en la "obra original" y la producción masiva de obras.

También ha apuntado al lenguaje "subversivo u irónico" de muchas de las piezas, en las que los artistas trataban de realizar una reflexión o crítica a la sociedad del momento.

La exposición está dividida en varios bloques, de manera que refleja los orígenes del pop art, así como las tendencias pop en España, reflejadas en el Equipo Crónica, formado en Valencia en 1964 por Rafael Solbes, Manolo Valdés y Juan Antonio Toledo; el Equipo Realidad, que comenzó su andadura también en Valencia en 1966; y artistas como Eduardo Arroyo.

También recoge las influencias en la cultura nipona, con el movimiento "Superflat" fundado por Takashi Murakami o las obras de Yayoi Kusama, así como su relación con el manga y la cultura "otaku".

Por último, la exposición contempla también la postmodernidad y el neopop, un movimiento artístico que se desarrolló en los años ochenta y que supuso una transformación del arte tanto en el plano teórico como en el práctico, con obras de Julian Opie o Damien Hirst; así como la relación entre el arte urbano y la cultura pop, reflejado en las obras de Ricardo Cavolo, Kaws, D*Face u Okuda.

Una de las curiosidades de la exposición es que, además de contemplar las obras, el público también podrá comprobar la influencia del pop art en la industria musical a través de las portadas de diferentes vinilos, como las realizadas por Andy Warhol para los álbumes "Love you live" de los Rolling Stones y "Made in Spain" de Miguel Bosé.

También la realizada por Jeff Koons para el álbum "Artpop" de Lady Gaga, la de Damien Hirst para el disco "Sequel to the prequel" de Babyshambles o la creada por Banksy para "Think Tank" de Blur.

La muestra se enmarca además, tal y como ha explicado la coordinadora adjunta del área de Cultura de Afundación, Paloma Vela, en el proyecto "Cultura por Alimentos" con el objetivo de contribuir a incrementar los recursos de los Bancos de Alimentos de Galicia, entidades "fundamentales" para atender a la demanda social de las familias con dificultades económicas.

De esta forma, con el reclamo de una lata de conservas, en un claro guiño a la mítica lata de sopa Campbell's de Andy Warhol, Afundación busca que los visitantes depositen alimentos no perecederos para donarlos a las personas más necesitadas.