Arranca una nueva edición de Madrid es Moda, con la pasarela en la calle

Madrid es Moda ha convertido este jueves el casco urbano de la capital en una particular pasarela en la que doce diseñadores acompañados por modelos han presentado la semana de la moda con un recorrido en "tuk tuks", para fomentar el diseño de autor y que la moda sea una fiesta.

García Madrid, Eduardo Navarrete, Ernesto Naranjo o Duarte han sido algunos de los creadores que han presentando sus propuestas de esta original manera por el Paseo del Prado, la Glorieta de Atocha y las calles Felipe IV y Alfonso XII.

Devota y Lomba, María Lafuente, Odette Álvarez, Paloma Suárez y Reveligion son firmas que también se han sumado a esta iniciativa, que ha contado con la asistencia de la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís. Un acto que ha culminado en el Museo Nacional de Antropología con una actuación de la artista Luna Lionne, hija de Rossy de Palma.

Durante una semana, Madrid es Moda inundará la capital de conferencias, presentaciones y desfiles en los que estarán presentes las colecciones de Maison Mesa, Juanjo Oliva, Carlota Barrera, Otrura, Malne, Roberto Verino, Leandro Cano, The 2nd Skin Co, Helena Rohner, Steve Mono y Marlota.

Esta edición se celebra bajo el lema "Voces de una nueva moda" con el compromiso de apoyar la moda de autor, que apuesta por la sostenibilidad y la diversidad, según han explicado desde la Asociación de Creadores de Moda (ACME), organizadores del evento.

"Este desfile guerrilla en una de las zonas más transitadas de Madrid busca que las modelos se fundan en el ir y venir de los madrileños, como símbolo de que la moda está viva, es para todos y es para llevarla", han reseñado.

Tras el evento inaugural, la modelo y presentadora Nieves Álvarez ha presentado una nueva colección cápsula, "Madriz", su tercera colaboración con la firma "The Extreme Collection".

"Me he inspirado en mi ciudad, Madrid, y refleja lo que soy yo. Una mujer urbana, cosmopolita, dinámica, madre de tres hijos que no para", ha señalado en una nota, en la que ha explicado que las americanas son "básico fundamental en cualquier armario".

Pantalones, chalecos y abrigos completan una propuesta en tonalidades que van del negro al blanco y al rojo, y que se presentan en materiales sostenibles como lana ecológica de oveja, tejidos como el vaquero y el crepé además de bordados con hilo de oro.

Una propuesta atemporal que persigue la "durabilidad" como concepto.