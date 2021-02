La arquitecta Carme Pinós recorre su trayectoria en su nueva exposición

Planos, maquetas, croquis y fotografías componen la exposición Carme Pinós. Escenarios para la vida, que repasa la trayectoria de la arquitecta barcelonesa a través de un recorrido por ochenta de sus proyectos desde la apertura de su estudio en 1991 que dan forma a espacios delicados y sobretodo funcionales, que son resultado de su forma de entender el mundo.

No tengo un lenguaje ni una geometría que me pertenezca, tengo una filosofía y es la que sigo en mis proyectos. La arquitectura no dirige, sino que seduce y ofrece, y es el usuario el que decide hacia dónde va, ha explicado Pinós esta mañana durante la presentación de la muestra, que el espacio Fundación ICO acoge hasta el próximo 9 de mayo.

Comisariada por Luis Fernández-Galeano, la exposición se presenta como una instalación que recoge cuarenta años de trayectoria de la arquitecta, y lo hace bajo el lema 8+80, que simboliza los ocho proyectos realizados al inicio de su carrera junto al arquitecto Enric Miralles, y ochenta posteriores realizados en su carrera en solitario, al abrir su propio estudio Carme Pinós en 1991, cuyas maquetas y planos pueden observarse en la muestra.

Dividida en partes diferentes, la exposición enseña los proyectos y también la forma de entender el mundo de la arquitecta contemporánea, cuya impronta también está patente en la forma de estructurar el espacio de la muestra: en mis proyectos, muebles, y también en esta exposición, se crean espacios por los que pasa el aire y que hacen desaparecer las columnas, donde hay dinamismo, y también espacios articulados que no tienen parte de delante o atrás.

Así es como en una primera parte de la exposición, se muestran imágenes en blanco y negro de sus ocho proyectos junto a Mirallés, además con planarios que contienen los planos de estos proyectos.

Esta parte en blanco y negro simboliza el pasado, ha detallado Pinós, quien ha asegurado que nunca mira hacia atrás, para dar paso a la segunda fase de la exposición, que acoge planos, fotografías, y maquetas detalladas y conceptuales de ochenta de sus proyectos desde la apertura de su estudio en 1991.

En esta segunda fase, que resalta el peso de la obra de Pinós desde su comienzo en solitario, cuenta con doscientas fotografías de sus proyectos, desde el icónico Caixa Fórum de Zaragoza a la mexicana torre Cube, un proyecto que marcó un punto de inflexión en su carrera: Es el comienzo de la historia de amor con mis clientes mexicanos, y es también la obra que me convirtió en creíble, detalla.

En esta parte también puede observarse junto a cada proyecto el esquema de trabajo que Pinós sigue metódicamente, en la que comienza por croquis muy sencillos en lápiz; para dar paso a unas maquetas conceptuales muy elementales, para terminar con maquetas finales y planos detallados.

Trabajo mucho en equipo, pero los primeros momentos son de soledad, detalla sobre su proceso creativo, en el que en diálogo con una misma cobra especial relevancia: reniego de perder mi capacidad autocrítica, ha explicado entre algunos planos y maquetas que se exhiben.

Maquetas que se realizan la mayor parte de las veces en el propio estudio, formado ahora por diez personas, que la arquitecta considera una familia, y cuyo espíritu refleja el propio estudio, descrito en la última parte de la exposición y que Luis Fernández-Galeano define como la cabeza, donde se observan 400 libros recomendados por la arquitecta, que se define como lectora compulsiva.

En esta última parte, también pueden verse algunas de las maquetas rechazadas que Pinós conserva, y un pequeño documental en el que se da a conocer su filosofía y forma de entender la arquitectura, además de algunos muebles que ha diseñado recientemente, y que revelan la forma funcional de construir y de entender la vida de Pinós, conformando una muestra que explica quién es Carme Pinós como arquitecta .