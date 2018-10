Armando Bo retrata lo "absurdo" del mundo capitalista en "Animal"

Irene Dalmases

Ganador de un Oscar en 2014 por el guión de "Birdman", el argentino Armando Bo ha presentado hoy en el Festival de Cine de Sitges su segunda película como director, "Animal", un thriller que retrata la sociedad actual "con sus egoísmos y diferencias sociales y lo absurdo del mundo capitalista".

En una entrevista con Efe a través de correo electrónico, porque por cuestiones personales no se ha podido desplazar hasta la ciudad catalana, el cineasta ha defendido que ha creado un filme "con un universo propio, que transcurre en una irrealidad paralela, con una mirada irónica acerca de los seres humanos".

Con ganas de salir de "la zona de confort" y de evolucionar constantemente, su segundo proyecto poco tiene que ver con el drama musical "El último Elvis", puesto que en esta ocasión se adentra en la peripecia vital de Antonio (Guillermo Francella), un hombre en la cincuentena, conservador, que cree firmemente en las normas que le han inculcado desde pequeño hasta que se encuentra en una situación de vida o muerte.

Armando Bo ha querido preguntarse: "¿qué pasa cuando un hombre que respeta todas las reglas que impone esta sociedad, con una vida perfecta, que siempre hizo lo que le dijeron que tenía que hacer, se encuentra ante una situación límite y, sabiendo que puede llegar a morir, empieza a cuestionar todo su mundo, su familia, sus amigos?".

En el momento en el que este personaje, Antonio, se lo cuestiona todo, "es como la explosión de la película, es cuando le saca la careta a todos y juega con el mundo del egoísmo".

Con toques de un humor muy particular, la película muestra, asimismo, "el choque entre una generación a la que educaron para que hiciera todo lo que hay que hacer, como creer en el trabajo y el ahorro, y otra, nueva, educada, de alguna manera, con el tenerlo todo al momento, vivir solo el ahora".

A juicio de Bo, "este contraste hace a la película como muy intensa y muy irónica, de alguna manera".

Por otra parte, advierte de que no ha querido hacer una crítica sobre el sistema de trasplantes de la sanidad argentina, aunque no obvia que se apoya en el mundo del trasplante de órganos para contar esta historia.

"Lo que he hecho en 'Animal' -prosigue- es aprovechar el valor que tiene un órgano y el valor que puede tener en el mercado negro, aunque no he buscado meterme en la realidad de Argentina, sino que utilizo este tema para mirar con ironía y humor, también con dramatismo, qué ocurre con las personas en las situaciones límite".

El director remarca que "sin duda, el sistema no es perfecto y mucha gente muere por no tener un trasplante en el momento indicado, pero también hay lugares en los que eso sí funciona".

En la película, insiste, "se habla de la desesperación de un hombre que siente que puede morir y en ese viaje hacia la locura es donde se encuentra la película, muestra la desesperación por vivir de un tipo que quiere cambiar todo lo que tiene, lo que hace entrar en crisis con su familia y con lo que ha creído hasta entonces".

Sobre el hecho de ambientar la película en Mar del Plata y no en Buenos Aires, su ciudad natal, comenta que a menudo siente que muchas películas argentinas filman en la capital y "Animal", además, al no ser una película realista, le llevó a alejarse de su vida cotidiana.

A la vez, Mar del Plata "tiene una conexión con el mar muy poderosa y permite jugar un poco con lo que era esa ciudad y ya no es, con lo que generan las ciudades turísticas que se desinflan cuando ya no va la gente, cuando ya no están en su apogeo".

A punto de cumplir cuarenta años, Armando Bo recuerda su trabajo a lo largo de los años con el mexicano Alejandro González Iñárritu, para quien hizo el libreto de "Biutiful", y al que considera su amigo y alguien con el que ha aprendido y con el que formó parte "de un equipo, de una especie de Barcelona, en el que cada uno iba aprendiendo un montón".

Sin embargo, ahora dice estar en una etapa en la que busca encontrar su camino y sus propias historias. "Soy joven, todavía no tengo cuarenta años, y me vienen muchos años de poder hacer mis propias historias, con una base increíble por lo vivido en todos esos años anteriores", ha apostillado.

Respecto a nuevos proyectos, ha indicado que es un "desarrollador compulsivo" y ha comentado: "siempre estoy desarrollando muchas cosas, pero no puedo hablar de lo que se está cocinando ahora, porque sería prematuro, es algo que todavía tiene que salir y ver la luz, pero, por suerte, estoy muy ocupado y activo", concluye.