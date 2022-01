Ariel Rot: "Tras dos años heroicos, volvemos a hacer algo diferente"

Eduardo Palacios

La gira de "Un país para escucharlo" es el proyecto en el que se han embarcado Ariel Rot y Kiko Veneno, para llevar por las carreteras españolas la propuesta que ya desarrollaron en televisión, que, a la vez, ven como un homenaje a los músicos españoles "tras dos años heroicos".

Así lo ha explicado a Efe Ariel Rot (Buenos Aires, 1960), quien este 2 de enero abre la gira de "Un país para escucharlo" en Logroño, en el Festival Actual, con Coque Malla y Rozalén como invitados; además de contar con los riojanos Messura y los burgaleses Fetén Fetén.

El origen de este proyecto es "un programa de televisión que fue muy especial" y "estimulante" porque se emitieron 30 con más de un centenar de invitados, que "es el regalo más grande para un músico".

Por eso, "ya antes de la covid", pensó en llevar el programa a una gira y vi en Kiko "el compañero ideal" por el "contraste" de estilos, dado que él no es uno de los músicos con los que el argentino está "más habituado" a subirse a los escenarios.

"Le planteé la idea, él también lo vio como un desafío para aplicar un cambio de estilo y le encantó", ha asegurado el músico porteño.

Pero cuando avanzaban en esta idea "llegó la pandemia" y la paró, pero, "gracias" a Actual, la han podido retomar porque, hasta que se lo propusieron, Rot no tenía claro si se iba a hacer, ha admitido.

La propuesta musical, que ya tiene otra fecha confirmada en febrero en Madrid, incluye un repertorio de Los Rodríguez, de Kiko Veneno y del propio Ariel Rot, junto a canciones propuestas por los artistas invitados.

La gira comienza tras diez días de ensayos en Madrid en los que empezaron "de cero" y acabaron "con la sensación de haber creado algo de la nada", gracias al "gran encuentro" entre músicos que llegan de diferentes puntos de España "y a pesar del acoso de la covid", que "ojalá respete".

"Hemos creado, casi sin pensarlo, una propuesta de largo recorrido, no para tres meses, gracias a ese encuentro entre músicos y a que hemos superado un desafío importante", subraya Rot.

Así, asegura el veterano músico, han ideado "un formato que no es el de conciertos al uso" porque los invitados en cada caso se sumarán a la banda de músicos y, por ejemplo, en el inicio de la gira, Coque Malla será un guitarrista más.

"Por suerte, a todos nos encantan los desafíos y hemos decidido afrontar este, que no es como cuando en una gira organizada das la imagen de que improvisas, pero no lo haces, y aquí sí que nos vamos a dar esa alegría", ha asegurado.

Rot ha explicado que, de momento, no han previsto grabar estos conciertos "porque había tantas cosas que encajar" que no lo pensaron, pero "este proyecto es muy especial y seguro que algo se hará en el futuro".

El cantante y compositor bonaerense visitó el Festival Actual hace más de una década cuando formaba parte de Tequila y regresa "agradecido" por poder seguir "en la carretera", tras más de cuatro décadas de carrera, primero en ese grupo, luego con Los Rodríguez y, desde finales del siglo pasado, en solitario.

"No hay ningún secreto, solo es cuestión de esfuerzo y de intentar hacer cosas todo el tiempo, no quedarme en el lo de siempre. Tengo la fortuna de que me siguen pasando cosas nuevas, como la de este proyecto", ha afirmado.

Esas son los consejos que les da a quienes empiezan ahora en la música: esfuerzo, pasión y riesgo.