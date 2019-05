Ariadna Gil traslada al TNC el dolor íntimo y la espera de Marguerite Duras

La actriz Ariadna Gil trasladará al Teatre Nacional de Catalunya el "dolor íntimo y la espera" que la escritora francesa Marguerite Duras plasmó en la obra autobiográfica "El dolor", en una versión teatral de la directora Lurdes Barba que se estrenará en el TNC el próximo 30 de mayo.

En la novela "El dolor", Marguerite Duras explica la espera que sufre, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, aguardando el retorno de su marido, prisionero en los campos de concentración, mientras ama a otro hombre con el que ha participado en la resistencia francesa.

Ariadna Gil ha reconocido este jueves, durante la presentación de la obra, que los elementos que la empujaron a representar la experiencia de Duras fueron "el dolor y la simbiosis del personaje, que empieza a vivir físicamente y mentalmente la desaparición de su marido, a medida que empieza a recibir información sobre él, de quien no sabe si está vivo o muerto".

La obra representa "el dolor que a lo largo de la historia se ha plasmado sobre la mujer que espera a su hijo o a su marido que han partido a la guerra", y para Gil "esta espera y dolor me parecían muy interesantes, porque era un lugar que no identificaba, y las cosas que no identifico y no conozco a mí me atraen".

Gil ha reconocido que pensaba "que nunca haría un monólogo" porque esta fórmula no le inspiraba "ningún interés", pero ha revelado que, cuando leyó el texto, el dolor y los elementos que no reconocía la impulsaron a interpretarla, "por el placer y el privilegio de poderlas nombrar y transmitir".

La obra de Duras, publicada en 1985, adaptaba los cuadernos que la escritora encontró en un armario abandonado de su casa de campo en los años 80 y que había escrito ella misma al final de la segunda guerra mundial.

Ariadna Gil ha agradecido el apoyo que ha tenido para interpretar el monólogo, "porque te encuentras sola y la única guía es el texto", a diferencia, ha señalado, de "cuando actúas con otros actores y actrices donde una parte de ti como actor es el otro, es escuchar y poderte construir basándote en la otra persona".

La actriz ha hecho énfasis en que ha intentado interpretar el texto de Duras con "la mayor sobriedad y contundencia", y ha destacado que las proyecciones y la música que escenifican el monólogo "ayudan en este sentido y te trasladan a una literalidad, al aislamiento interior del personaje".

La directora de la obra, Lurdes Barba, considera que la adaptación al teatro que ha hecho de la novela que publicó en el año 1985 Duras busca representar "un dolor íntimo que nos habla de un dolor de todos y de todas, de un dolor colectivo".

Barba ha revelado que fue "un respiro inmenso" saber que Ariadna Gil aceptaba el papel, porque "el texto tiene que decirse desde una verdad muy limpia, sin trampas" y Ariadna "es capaz de transmitir esa verdad en cada segundo y palabra", ha resaltado Lurdes Barba.

Para adaptar los textos de Duras, Barba ha explicado que primó conectar la vertiente más personal del texto con el alegato político sobre el Holocausto, "esa responsabilidad sobre el crimen que Duras considera que hemos de compartir entre todos los humanos".

"No puedo dejar de pensar en el gran crimen actual de las personas que huyen de sus países y que dejamos que mueran en el mar", ha enfatizado la directora.