La argentina Samanta Schweblin novela el lado oscuro de la tecnología

LITERATURA ARGENTINA

Los "kentuki" son unos muñecos con forma de animales que conviven contigo voluntariamente pero no son mascotas ni robots, sino ciudadanos anónimos con los que compartes tu intimidad, un "invento" literario de la escritora argentina Samanta Schweblin para hablar del lado oscuro de la tecnología.,"Kentukis", editado por Literatura Random House, es el título de esta novela que no habla de un mundo distópico sino de lo cotidiano de la tecnología: "esto no va del fin del mundo,