La argentina Gladys Ilarregui, Premio Carmen Conde de Poesía de Mujeres

La argentina Gladys Ilarregui, con su libro "Manifiesto de ruinas y destellos", ha ganado el XXXVIII Premio Carmen Conde de Poesía de Mujeres, convocado por Ediciones Torremozas.

Gladys Ilarregui, poeta argentina residente en Estados Unidos desde 1983, es profesora asociada del Department of Languages, Literatures and Cultures en la Universidad de Delaware, ha informado este jueves la editorial.

La poeta fue galardonada en Argentina con el Premio Internacional Borges por su libro "Poemas a Medianoche" (1999) que ganó posteriormente el premio Arthur P. Whitaker, otorgado por la Middle Atlantic Council of Latin American Studies, en Estados Unidos en 2003. También ha obtenido, entre otros, el premio Federico García Lorca otorgado por la Embajada de España en USA, en 1994 y el Premio Plural en el mismo año. Sus poemas están además incluidos en numerosas antologías.

Ilarregui ha publicado además los poemarios "Oficios y Personas/ Guía para Perplejos" (1996); "Indian Journeys" (1999); "Como una viajera y sus postales/ Like a Traveller and her Postcards" (1999); "Reuniones" (2000); "Poemas a Medianoche/ MidnightPoems" (1999); "El libro de vidrio/The Glass Book" (2012) y "El libro de las heridas/The Book of Wounds" (2016).

El jurado del premio, al que se han presentado 238 poemarios, ha estado compuesto por María del Pilar Palomo, José Manuel Lucía Mejías y Marta Porpetta.

La obra ganadora será publicada en la Colección Torremozas de Poesía de Mujeres.