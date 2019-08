El Arenal Sound rinde homenaje a sus artistas tras 10 años de andadura

Rosabel Tavera

El Arenal Sound ha brindado hoy homenaje a los principales artistas que han pasado por la cita musical de Burriana durante sus 10 años de andadura con una actuación de David Rees y The Girl and the Piano, interpretando temas de los principales cabezas de cartel.

Después de una primera jornada rendida a los ritmos cada vez más imperantes en la cita musical -el reguetón y el trap-, la noche del viernes ha otorgado cierta tregua con el concierto de Zahara y también con Dorian, banda ya veterana en el "maravilloso" Arenal, según ha asegurado su vocalista Marc Belly antes de desplegar un "repertorio muy potente", plagado de himnos pop.

Tras ellos, Pignoise han llenado hasta la bandera el escenario secundario para desplegar su pop de masas y conseguir que "se venga abajo el Arenal" con temas como el televisivo "Nada que perder".

Antes de Fangoria, que de nuevo ha sabido salvar la diferencia generacional con miles de jóvenes bailando a sus órdenes, el escenario principal ha rendido homenaje a 10 años de andadura de Arenal Sound, un tiempo en el que el festival se ha convertido en el lugar imprescindible en el que estar para los más jóvenes.

De la mano de David Rees y The Girl and the Piano, se han recordado temas de The Cranberries, Maldita Nerea, Iván Ferreiro, Bebe, Vetusta Morla, Supersubmarina, Calvin Harris, Scissor Sisters, Russian Red, Two Door Cinema Club, La Pegatina, Love of Lesbian, Kaiser Chiefs, The Kooks, Lori Meyers, Dorian, Steve Aoki, The Fratellis, Izal, Biffy Clyro, Bastille, Azealia Banks, Mika, Rudimental, Fangoria, Amaral, Carlos Sadness, Martin Garrix o Jess Glyne, entre muchos otros.

Después Olvido Gara, al frente de Fangoria, se ha hecho dueña del escenario principal con miles de "sounders" rendidos a sus temas y a las versiones recogidas en su álbum "Extrapolaciones y dos preguntas 1989-2000" con el que celebran su 30 aniversario, entre las que han sonado "Historias de Amor" de OBK y "Estoy llorando por ti" de Minerva.

Y tras ella, sus inseparables Nancys Rubias, con su pop "petardo" dispuestos a animar al personal con humor y hacer más llevadera la espera hasta el deseado Martin Garrix, el plato fuerte de la noche y, para la mayoría, el mayor reclamo para el décimo aniversario.

No en vano, el DJ holandés, elegido por tercer año consecutivo como el número uno del mundo por la revista DJ Mag, ha hecho que miles de jóvenes hayan aguardado en el cámping hasta bien entrada la madrugada para acudir exclusivamente al recinto de conciertos para la actuación de Garrix.

También durante el viernes ha sido el turno para King Jedet, que cosechaba un buen puñado de fans en el Beach Club a los que ha deseado que no "les sangraran los oídos" al oirle cantar, eso sí, después de tardar 20 minutos en salir al escenario durante los cuales sus bailarinas y DJ se han encargado de animar al público.

Y mientras tanto, en la zona VIP había guerra de selfis con "youtubers", "instagramers" e "influencers", y se han dejado ver Marta Díaz, Eduard Torres, Rocío Camacho, Hey Zulu, Paula Gonu o Àlex Domenech, el hermano de Dulceida, que también está en el festival, pero ha sido más difícil de ver.

También en el VIP se ha visto charlar a Toño Sánchez -que está al frente de la empresa organizadora del Arenal Sound, The Music Republic, junto a su hermano David- con David Díaz Fernández, miembro de la dirección de Maraworld, empresa que hasta ahora organizaba el Festival Internacional de Benicasim.

Curiosamente, antes de conocerse la noticia de la compra del FIB por The Music Republic, los hermanos Sánchez también charlaban con Díaz Fernández en la zona VIP del Festival de Benicasim durante su pasada edición.