Arctic Monkeys y Kraftwerk encabezan el cartel del nuevo festival Cala Mijas

Arctic Monkeys, en lo que será su única actuación en España después de cuatro años de ausencia en nuestro país, y Kraftwerk encabezarán el cartel de la primera edición del festival Cala Mijas, que se celebrará del 1 al 3 de septiembre de 2022 en esta localidad malagueña.

También estarán el australiano Chet Faker, en su retorno a los escenarios con nuevo álbum; los británicos Blossoms, y la banda de indietrónica por excelencia, Hot Chip, ha anunciado este martes la organización del festival en un comunicado.

Los ritmos latinos irán de la mano de Nathy Peluso, y Love of Lesbian se sumarán a la cita con temas de su repertorio como "Fantastic Shine".

Entre los catorce nombres adelantados por la organización figuran además el pop ochentero de The Lathums con su álbum debut, "How beautiful life can be", número 1 en Reino Unido durante semanas, el electro-punk alternativo de El Columpio Asesino y las melodías de Sen Senra.

También habrá más nombres nacionales como Rusowsky, Hnos Munoz, Uniforms y las guitarras de Venturi, aunque la organización del festival ha asegurado que completará el cartel en los próximos meses.

Este evento de tres días ofrecerá disfrutar de la música en directo, de la playa, del encanto del pueblo de Mijas, de su gastronomía y de los atardeceres que se convierten en amaneceres.

Además de la música, los organizadores quieren garantizar un modelo de festival que sea responsable con el medioambiente, preserve la zona y aporte a la comunidad local, siguiendo la guía de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, tanto en su ejecución como en la difusión de sus valores e importancia.