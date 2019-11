ARCOmadrid 2020 apuesta por la innovación y las galerías internacionales

ARCOmadrid apostará en su edición de 2020 por la innovación y por proyectos más arriesgados con una mayor participación de galerías internacionales, procedentes de 30 países, de las que una gran porcentaje son latinoamericanas.

Habrá 210 galerías, de las que 70 serán españolas -un 33 %-. Y del 67 % que representan las internacionales, un 22 % proceden de Latinoamérica, con especial presencia de Brasil y Argentina.

En una edición cuyo concepto central será "It's Just a Matter of Time" ("Es solo cuestión de tiempo") y que se celebrará del 26 de febrero al 1 de marzo en el recinto ferial de Ifema, ARCO potenciará la participación de los artistas, dándoles voz en charlas, visitas guiadas y proyectos personales, han informado los organizadores en un comunicado.

De esta forma, ARCO quiere posicionarse como "un referente para la investigación, el descubrimiento y el conocimiento de artistas" con sesiones especiales en las que se podrán entender sus procesos creativos y sus marcos de investigación.

Asimismo, los coleccionistas invitados a la feria alrededor de 300 de 40 países- tendrán la oportunidad de participar en visitas guiadas dirigidas por artistas.

ARCOmadrid recuperará además la iniciativa #mecomprounaobra a través de la plataforma koyac.net.

Del 26 de noviembre al 26 de diciembre el público podrá adquirir obras de hasta 2.020 euros propuestas por las galerías europeas participantes en la próxima edición de la feria, un proyecto que se extenderá a todas las galerías durante la celebración de ARCO.