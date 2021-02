ARCO decidirá en abril si mantiene la edición de 2021

La directora de ARCO, Maribel López, ha adelantado que el próximo mes de abril se reunirá el comité organizador de la feria para decidir si se mantiene la edición de este año en IFEMA, aplazada al mes de julio debido a la pandemia.

"Estamos en ese proceso de decisión ahora. Ya el pasado septiembre, cuando decidimos que la edición de este año sería en julio y no en febrero, nos llamaron exagerados, pero ya se ha visto que la situación de ahora es tremanda", ha explicado la directora de ARCO durante la presentación de la exposición 'Recorridos fotográficos' en el Conde Duque de Madrid.

IFEMA y el Comité Organizador de ARCOmadrid acordaron trasladar excepcionalmente la celebración de la 40ª edición de la feria a la semana del 7 al 11 de julio de 2021. Según señalaron entonces, se trató de "una meditada decisión" impulsada por la voluntad de ofrecer una feria con "garantías de éxito comercial" para las galerías participantes.

"Nos queda un poco de tiempo todavía. El trabajo está hecho, tenemos que ver si es posible, y vamos a ser muy reflexivos y muy activos", ha afirmado López, no obstante matizando que si este año finalmente no puede celebrarse en esa fecha, "no podrá ser".

La directora de ARCO ha indicado que el objetivo será el de hablar con las galerías participantes y, en base a su decisión, se discutirá en el comité en el mes de abril. En caso de seguir adelante, López ha reconocido que el aforo será una de las cuestiones que se deberán abordar.

"Hemos tomado unas medidas que ya tienen que ver con esta dinámica, estamos trabajando en plano con arquitectos, y ya sabemos que igual a otras ediciones no va a ser. De hecho, tenemos que entender que a lo mejor cambia para siempre", ha afirmado.

En cualquier caso, ha reiterado que las decisiones se irán tomando "sobre la marcha" en función de la evolución de la pandemia. "Al final, de lo que se trata es de conseguir un encuentro entre personas y obras y estamos aprendiendo. "Hasta ahora no hay ningún experimento y solo teorías", ha asegurado.

GARCÍA-ALIX, GARCÍA RODERO...

Conde Duque acoge desde este jueves 'ARCO. Recorridos fotográficos', una exposición que reúne la historia de más de dos décadas de esta Feria Internacional de Arte Contemporáneo a través de la mirada de artistas como Cristina García Rodero, Alberto García-Alix, Ana Laura Aláez o Cristina Lucas.

La muestra recoge una selección de la colección del mismo nombre formada por 450 obras de 80 artistas internacionales que, gracias a un convenio del Ayuntamiento con Ifema, pasa a enriquecer los fondos del Museo de Arte Contemporáneo de Madrid.

Los Recorridos fotográficos nacieron en el año 1988 por iniciativa de la Asociación Amigos de ARCO con motivo de la conmemoración del 150 aniversario de la invención de la fotografía.

La creación de una colección internacional fotográfica inspirada en la feria, cuya primera edición se celebró en 1982, tuvo por objetivo apoyar el desarrollo de este nuevo medio de creación y promover su integración en el contexto del mercado artístico contemporáneo.

"Vamos a sentir nostalgia viendo estas fotos, pero no se puede negar que ahora no se está pudiendo reunir la gente. "Habíamos planeado esta exposición mucho antes de la situación actual y decidimos no cambiarla: no queríamos que el mes de febrero estuviera vacío", ha concluido López, en relación a la fecha habitual de ARCO.