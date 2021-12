Archivo Nacional de Cataluña adquiere 204 placas de vidrio de Auguste Chauvin

El Archivo Nacional de Cataluña (ANC) ha adquirido 204 negativos en placas de vidrio originales del fotógrafo Auguste Chauvin, que ilustran la retirada republicana a su paso por los puntos fronterizos de La Jonquera-Le Pertús, el Coll d'Ares y la Guingueta d'Ix (Girona).

Las fotografías, ha informado este martes el ANC, también retratan la vida en los campos de refugiados construidos por el Estado francés, de manera precaria, en las playas de Argelers y Barcarès.

La adquisición de los negativos ha sido "una operación difícil" que se ha alargado durante más de cuatro años, y ahora las imágenes serán conservadas en el fondo registrado oficialmente como Auguste Chauvin | ANC1-1234.

La caída de Cataluña a manos del bando franquista en enero de 1939 provocó uno de los mayores éxodos masivos de población civil en la historia contemporánea de Europa: el departamento francés de los Pirineos Orientales triplicó su población y pasó en solo dos semanas de 250.000 a 800.000 habitantes.

La enorme crisis humanitaria que se desencadenó llevó a la creación de grandes campos de concentración en las playas del Rosellón francés, adonde fueron conducidos e internados unos 330.000 republicanos.

Auguste Chauvin (1896-1975) era entonces un fotoperiodista con estudio situado en el número 13 del bulevar Clemenceau de Perpignan, el Studio Chauvin.

Entre finales de enero y mediados de febrero de 1939 la prensa internacional cubrió la retirada republicana y más de 135 periodistas llegaron al sudeste francés con el objetivo de informar a los lectores sobre la caída de la República.

Numerosos fotoperiodistas estaban también en la frontera catalana e hicieron una serie de reportajes de gran impacto para agencias fotográficas como Fulgur, Keystone o Wide World Photo for The New York Times (Photo NYT).

Sus imágenes fueron portada en la prensa mundial gracias al estudio de Auguste Chauvin, el único que tenía en Perpignan un belinógrafo, el aparato que permitía transmitir las imágenes telefónicamente a grandes distancias.

Todas estas fotos se enviaron a la delegación en París de la World Wide Photo for The New York Times, la gran agencia norteamericana, de la cual Chauvin era corresponsal local.

Chauvin comercializó directamente algunas de sus imágenes en el "Album Souvenir de l'Exode Espagnole dans les Pyrénées Orientals" (en dos series de 18 imágenes cada una), pero la mayor parte de las fotografías adquiridas ahora, a pesar de su extraordinaria calidad estética y documental, no estaban incluidas en aquella primera selección.

La parte principal de su archivo se conserva hoy en el Archivo Departamental de los Pirineos Orientales (Perpignan).

La atribución de la autoría de las imágenes a Chauvin se basa en el hecho de que el fondo ha llegado hasta hoy con los negativos enfundados en papel claramente identificado con el nombre de su estudio y en el soporte de vidrio (inviable para otros fotoperiodistas en tránsito).

La riqueza de detalles de la experiencia de los refugiados que se desprende de las imágenes del fotógrafo es del todo extraordinaria.

Así, deja constancia en unas pocas imágenes de las masas de mujeres y niños por un lado y, en mayor número, del caos, las armas abandonadas, el reparto de provisiones y los soldados en formación de la otra; de la euforia de los fascistas, saludando con el brazo en alto, a la otra parte de la frontera; y de las visitas de las autoridades francesas, superadas por la avalancha.

En el camino entre la frontera y los campos, los grupos descansando, las hileras de automóviles de todo tipo, cañones y blindados abandonados, las hileras de soldados arrastrando maletas, sacos y bolsas, unos andando, otros llevados en colas interminables de camiones. Algunas imágenes retratan también la llegada por mar de medios para hacer frente a la catástrofe humanitaria.

En las playas, el fotógrafo galo muestra toda la dureza de las condiciones de vida que les esperan a los refugiados: de los simples baches en la playa y las precarias cabañas de arena, maderas, ramas, chatarra y mantas iniciales en Argelers, a los pabellones estables en Barcarès, algunos meses después de la llegada de los primeros exiliados. EFE.

jo/hm/jls

(foto)