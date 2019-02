Arantxa Echeverría, Mejor Dirección Novel: "Necesitamos productores y exhibidores valientes"

Arantxa Echeverría se ha alzado este sábado con el Goya a Mejor Dirección Novel por 'Carmen y Lola', la historia de amor entre dos mujeres gitanas y ha reivindicado el arrojo en el sector, durante un encuentro con periodistas al término de la gala y ya de madrugada.

"Necesitamos productores y exhibidores valientes. En Francia, se han distribuido el doble de copias que aquí y la cinta sigue en cartel. Tenemos que conseguir crear cine de autor que vaya a festivales porque cuando sales fuera adquieres cierto carácter y reconocimiento. Hay que transformar las leyes de ayuda, ayudar desde el Ministerio con dinero", ha reflexionado.

Echeverría, que ha dedicado su premio "a los que no permiten amar diferentes y no se ponen en la piel del distinto", no quería pronunciar la palabra Vox, aunque su discurso hacía frente precisamente a las declaraciones de esta formación. "Han salido muy pocas mujeres, y me ha gustado mucho lo que ha hecho Eva (Llorach, Mejor Actriz Revelación) de poner a todas de pie. También me ha gustado la primera mujer efecto especiales", ha asegurado.

La cineasta ha revelado también que ahora lo que le gustaría es hacer un 'blockbuster' de 15 millones de euros. En todo caso, ha explicado que su trabajo gira en torno a hablar de lo que le duele, que no tiene por qué ser sólo cine social. "También hice un corto de terror y era el miedo según las mujeres. Lo que sí que quiero es dinero para poder hacerlo", ha recalcado.

Sobre 'Carmen y Lola', cree que ha cambiado muchas cosas. "El otro día una chica gitana me mandó una foto porque se había tatuado el pajarito. Supone la visibilización de un colectivo. Creo que ha servido a los diferentes para no sentirse solos. Tener referentes y que sean positivos", ha comentado.

Según ha señalado, quería hablar de la historia de amor de dos chicas y sin actores profesionales. "La única verdad siendo yo paya es que me rodeara de gitanos. ellos han vivido la realidad y yo me he dedicado a filmarla", ha relatado al tiempo que ha destacado las posibilidades que da ser también la productora de la cinta.

"Todo ha sido un proceso muy visceral y de no llegar, tanto económica como físicamente. Ha sido un proyecto de seis años, así que dejadme que haga más cosas", ha reclamado.