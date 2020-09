ARAGÓN.-Zaragoza.- 'Stay Homas', la banda barcelonesa que surgió del confinamiento actuará en 'El Bosque Sonoro', en Mozota

'Stay Homas', la banda barcelonesa que empezó tocando desde la terraza de su casa durante el confinamiento por la COVID-19, actuará en próximo 18 de septiembre, a las 20.30 horas, en la primera edición del festival 'El Bosque Sonoro', en la localidad zaragozana de Mozota.

Este trío "revelación de la cuarentena" compartirá en directo sus 'Confination songs', en este espacio natural, que ya cuenta, dentro de su programación, con las actuaciones de León Benavente, el 12 de septiembre, y Coque Malla, el 25 de septiembre. Este evento es un nuevo proyecto organizado por los vecinos de Mozota, un municipio que cuenta con 60 habitantes.

'Stay Homas' está formado Klaus, Guillem y Rai, tres jóvenes que decidieron mudarse juntos dos meses antes del inicio de crisis sanitaria del coronavirus. En un encuentro en su terraza, durante los primeros días del confinamiento, empezaron a componer y tocar para animarse, compartiéndolo luego en las redes sociales. Este es el inicio de las 'Confination Songs', con letras y ritmos que plasman sus experiencias durante el encierro.

Tres meses después de poner en marcha esta idea, los vídeos de 'Stay Homas' habían acumulado más de 16 millones de visualizaciones y contaban con colaboraciones virtuales con artistas como Manu Chao, Macaco, Pablo Alborán o Silvia Pérez Cruz. Asimismo, el artista internacional Michael Bublé adaptó su 'Gotta Be Patient', junto con Sofía Reyes y Barenaked Ladies, para recaudar fondos para la lucha contra el virus.

GIRA

En la actualidad, este grupo musical viaja en su gira musical por toda España y las principales capitales europeas, así como por Argentina, Colombia, Chile, Uruguay y México, con las paradas más votadas en redes sociales.

En este sentido, han conseguido que las entradas de su primer concierto se agotaran a los 15 minutos de sacarlas a la venta. También, ha fichado por la discográfica multinacional 'Sony Music', quien ha lanzado ya su mixtape 'Desconfination', que recoge cinco de sus canciones más exitosas como 'In the End'; 'The Bright Side', con la colaboración de Oques Grasses; 'Gotta Be Patient', con Judit Neddermann; 'Estamos mal', con El Kanka y 'Volveré a empezar', con Nil Moliner.

DISCO

Mientras, están trabajando ya en su nuevo álbum para lanzarlo el próximo otoño, continuando con la esencia que los hizo visibles: canciones en varios idiomas, ya que cantan en catalán, castellano, inglés o brasileiro, mezclando ritmos celta, trap, reggae con lereleré.

'Stay Home', ha surgido durante el confinamiento como la idea de organizar 'El Bosque Sonoro', y "han conseguido alegrar y acompañar a miles de personas siendo ellos mismos, haciendo temas increíbles con libertad y talento, y seguro que con mucho trabajo. No podemos hacer menos que tenerlos de referencia", han explicado desde la organización.

Las entradas para los tres conciertos ya pueden adquirirse a través de la página web www.elbosquesonoro.com. Además, los organizadores han previsto más actuaciones musicales en el mes septiembre, además de actividades paralelas y una zona gastronómica con foodtrucks.

DESPOBLACIÓN

'El Bosque Sonoro' surge como una iniciativa de los vecinos de Mozota para la recuperación y revitalización medioambiental, social y cultural de la localidad de Mozota y se inicia con este ciclo de conciertos en un espacio natural acondicionado.

Su objetivo principal es la dinamización y regeneración de este municipio, que se ha visto muy afectado por la despoblación. No obstante, también busca recuperar este medio natural y convertirse en una alternativa dentro del sector cultural. Todo ello, siempre desde una perspectiva integradora, sostenible, respetuosa con el entorno y vertebradora del territorio.

Además del ingreso por la venta de entradas de los conciertos, también existe la opción de una "fila cero" cuya recaudación irá destinada a la reforestación de árboles como almendros, almeces, olivos y encinas en las zonas más cercanas al pueblo.