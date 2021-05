ARAGÓN.-Zaragoza.- La capital aragonesa celebra el Día Internacional de la Danza con una barra de danza clásica

La vicealcaldesa y consejera municipal de Cultura, Sara Fernández, ha presentado este acto celebrado en el patio del Antiguo Cuartel de Palafox

Un total de 112 estudiantes de varias escuelas de danza de Zaragoza han participado este domingo, 2 de mayo, en la barra de danza clásica organizada por el Patronato Municipal de las Artes Escénicas y de la Imagen, con motivo del Día Internacional de la Danza, que tuvo lugar el pasado 29 de abril.

Esta exhibición ha sido dirigida por la coreógrafa y bailarina Elia Lozano, y amenizada con la música del pianista Jaime López. Los más de cien estudiantes que han participado pertenecen a las siguientes escuelas: Conservatorio Municipal Profesional de Danza de Zaragoza, Centro de Danza Antonio Almenara, Academia Foss, Coppelia Danza, Escuela de Danza Carmen Aldana y Centro de Danza Arantxa Argüelles.

El acto, que estaba previsto para el pasado domingo, 25 de abril, en el Claustro del Centro de Historias, tuvo que ser suspendido por las inclemencias meteorológicas. En esta ocasión, se ha trasladado la actuación al Antiguo Cuartel de Palafox, donde se ubica el Centro de Danza de Zaragoza, y se ha podido disfrutar vía 'streaming' en el canal de YouTube de dicho centro.

La vicealcaldesa y consejera municipal de Cultura y Proyección Exterior del Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández, ha sido la encargada de presentar el acto.

Fernández ha dado la enhorabuena al Patronato de Artes Escénicas y de la Imagen, en especial a los trabajadores del Centro de Danza, por organizar esta barra y "por su día a día, por toda la entrega, por todo el trabajo que realizan junto con el Conservatorio Municipal de Danza y las escuelas, para que Zaragoza sea un referente en esta disciplina artística".

La vicealcaldesa también ha reconocido la labor de todos los bailarines participantes por "lo que hacen disfrutar a los espectadores" y por el sacrificio que llevan a cabo para dedicarse a ello, porque "al final, bailar es algo innato en el ser humano y muchas veces bailamos antes que andar". Por tanto, "para nosotros es fundamental, es una fuente de disfrute", ha concluido.

MANIFIESTO

Asimismo, dos alumnos de la escuela Coppelia Danza han leído el manifiesto del Día Internacional de la Danza de este año 2021, cuyo autor ha sido Friedemann Vogel, bailarín principal del Stuttgart Ballet.

Nacido en Stuttgart, en 1979, Friedemann Vogel se formó en la Escuela de John Cranko. Gracias a la beca John Gilpin, completó sus estudios en la Académie de Danse Classique Princesse Grace en Mónaco, con Marika Besobrasova.

Durante su etapa de estudiante, Vogel despuntó en concursos internacionales en los que consiguió el Prix de Lausanne y el galardón para jóvenes bailarines del Concurso Erik Bruhn, en Toronto. En la temporada 1998-1999, se unió al Stuttgart Ballet como miembro del cuerpo de ballet y fue ascendido a bailarín principal en 2002. Fue nombrado Bailarín de Cámara (Kammertänzer) del estado de Baden-Wüttemberg -máximo reconocimiento alemán para un bailarín- en 2015.

Distinguido como Bailarín del Año cuatro veces por las revistas 'Tanz', 'Danza & Danza' y 'Dance Europe', Vogel ha sido la encargado de escribir el Mensaje del Día Internacional de la Danza 2021, que reza así: "Todo comienza con el movimiento, un instinto que todos tenemos, y la danza es un movimiento refinado para comunicarse. Por mucho que una técnica impecable sea importante e impresionante, la esencia es lo que el bailarín expresa dentro de ese movimiento".

"Como bailarines, estamos en constante movimiento, aspirando a crear esos momentos inolvidables. Independientemente del género de danza, es lo que todo bailarín se esfuerza por conseguir. Así que cuando de repente, ya no se nos permite actuar, con los teatros cerrados y los festivales cancelados, nuestros mundos se paralizan. No hay contacto físico. No hay espectáculos. Sin público. Nunca en la historia reciente la comunidad de la danza ha sido desafiada colectivamente para mantenerse motivada, para hallar su razón de ser".

"Sin embargo, es precisamente ahora cuando nos han quitado algo valioso cuando realmente apreciamos lo vital que es lo que hacemos y lo mucho que la danza significa para la sociedad en general. A menudo, se alaba la destreza física de los bailarines, cuando, en realidad, nos sostiene aún más nuestra fuerza mental. Creo que esta combinación única de agilidad física y psicológica nos ayudará a superarnos, a reinventarnos para seguir bailando e inspirando".