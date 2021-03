ARAGÓN.-'Turia' entrevista a fondo a Vicente Rojo y Álvaro Valverde en su número de marzo

Los lectores del nuevo número de la revista 'Turia', que se distribuye este mes de marzo, podrán disfrutar de dos entrevistas a fondo con el pintor, diseñador gráfico y editor hispano mexicano Vicente Rojo y con el escritor español Álvaro Valverde.

Se trata de dos conversaciones exclusivas, que permiten no sólo conocerlos mejor, sino también descubrir sus opiniones sobre un amplio repertorio de temas de interés. Ambos son, por encima de todo, autores de una obra de marcada originalidad y relevancia en sus respectivos ámbitos.

Se ha dicho que la dilatada labor de Rojo representa como pocas el poder de la imaginación y es verdad porque, además, "pinta la escritura" y "escribe la pintura".

Por su parte, el extremeño Álvaro Valverde es uno de los nombres indiscutibles de la poesía española actual. Una reconocida labor creativa que se complementa con una fecunda tarea como crítico de poesía en diferentes periódicos y revistas de difusión nacional. Observador y protagonista a un tiempo del quehacer literario contemporáneo, Valverde declara en 'Turia' que "resulta imprescindible sentir la soledad para vivir la literatura".

Además, entre otros contenidos relevantes, el nuevo número de 'Turia' descubre al gran poeta portugués contemporáneo Ruy Belo, una de las voces más personales y singulares de la lírica lusa del siglo XX. Y lo hace a través de una breve antología de textos y una nota introductoria a cargo del profesor extremeño Antonio Sáez Delgado, de la universidad portuguesa de Évora.

VICENTE ROJO: "NO SE ACABA NUNCA DE APRENDER"

En la entrevista que 'Turia' publica con Vicente Rojo (Barcelona, 1932), mantenida en su estudio mexicano de Coyoacán, éste defiende el espacio de la plástica como un refugio: lo considera el último reducto de la libertad individual. Quien fuera sobrino del general Rojo, último jefe del Estado Mayor del Ejército republicano durante nuestra Guerra Civil, ha sido sin duda uno de los creadores más importantes no sólo de México, donde revolucionó tanto la pintura como el diseño gráfico de los libros, sino uno de los más destacados artistas latinoamericanos.

Su trabajo abarca distintos ámbitos como pintura, libros de artista, ilustración, grabado y escultura, así como una multitud de series pictóricas y escultóricas desarrolladas durante décadas. "He tratado de hacer una suerte de geometría, respetada por un lado y enriquecida por otro, sometida a nuevas pruebas visuales", asevera. Como él dice: "No se acaba nunca de aprender, de descubrir, de inventar, de reinventar".

Vicente Rojo, que ha pasado su vida tratando de imaginar que siempre está comenzando, concibe a la geometría un lenguaje, mientras que el denominador común de su obra sería la idea de que la imaginación --o asimilación inmediata de las posibilidades de las cosas es-- infinita.

No olvida, en la conversación con el periodista Alejandro García Abreu, su trabajo como editor junto a Octavio Paz y cómo juntos "explorábamos los vínculos entre la obra plástica y la palabra escrita". Y es que, para Rojo, "texto e imagen cohabitan los mismos espacios mentales en una vasta gama de correspondencias y complicidades".

A propósito del papel de la memoria en su tarea creativa, Vicente Rojo confiesa que desde niño, la conciencia del alborozo inseparable del dolor ha normado su vida y su trabajo, Y comenta en 'Turia' cómo su primer recuerdo se remonta al 19 de julio de 1936: "Recuerdo la reacción que hubo en Barcelona frente al alzamiento militar de Franco. Yo lo veía todo a través de la ventana de mi casa. Sobre el Paseo de San Juan se abre paso una imagen fuerte, nítida en términos plásticos: los camiones que pasaban con gente gritando o cantando mientras levantaba armas y banderas".

Preguntado por el carácter lúdico de su obra, Rojo relaciona al circo con el espectáculo de la vida: "El circo representa nuestra vida cotidiana: la belleza y el riesgo existentes". Y sobre su expresión poética, se muestra concluyente: "Por un verso de un poema me atrevería a cambiar toda mi obra".

ÁLVARO VALVERDE: "LA POESÍA NECESITA POCO PARA SER"

El escritor Álvaro Valverde (Plasencia, Cáceres, 1959) es uno de los nombres más destacados de las letras españolas de nuestros días y su obra poética lo sitúa entre lo mejor de nuestra lírica contemporánea. Colaborador habitual de 'Turia' y de numerosas revistas y periódicos en los que ejerce la crítica literaria, cuenta también con una larga y acreditada trayectoria como gestor de instituciones culturales y promotor del fomento de la lectura.

En la entrevista que 'Turia' publica con el también poeta y periodista Fernando del Val, Valverde reconoce que ciudad y naturaleza son conceptos que hablan de lo mismo, lugares en los que encontrar el silencio y sentirse extranjero. Además, se define como un paseante y confiesa su rechazo a la impostura. Está convencido, por otra parte que, "la poesía necesita poco para ser".

Preguntado por qué la naturaleza no es un mundo frecuentado, Valverde lo tiene claro: "Está mal visto. Nos acusan de agropecuarios. Ahora no tanto, desde que existe la España vaciada o vacía --yo prefiero vacía--. No es tan peligroso. Se ha puesto en valor el medio natural".

Añade que "algunos poetas están haciendo carrera con la cosa campestre. La poesía no es antigua por que hable del campo; la que habla de taxis, avenidas y semáforos tampoco es necesariamente moderna; la modernidad la dan el lenguaje y la concepción del poema, no el decorado".

Reconoce, por último, que no sabe si estamos al final o al principio de une época: "Está claro que hay un mundo que lleva años terminando, desde antes de la caída de las Torres Gemelas, si me apura, desde mediados del siglo XX, tras la Segunda Guerra Mundial, que cada uno ponga la fecha que quiera. Pero, desde luego, en los últimos diez o quince años, el cambio se ha acelerado".

POEMAS INÉDITOS DE RUY BELO

'Turia' ofrece una breve antología poética del portugués Ruy Belo (1933-1978), al que la crítica ha situado su obra en la estela de la del mismísimo Fernando Pessoa.

Se trata de una selección de poemas en los que Madrid cobra protagonismo. No en vano, Ruy Belo vivió en la capital de España entre 1971 y 1977. Un periodo durante el cual publicó en Portugal traducciones de Jorge Luis Borges y Federico García Lorca.

Sus años en Madrid le sirvieron a Ruy Belo, según explica en la revista el profesor Sáez Delgado, para experimentar "con una profundidad irresistible la percepción de una cierta pérdida ovacío existencial que es marca constante en su poesía, atravesada en este caso por la conciencia del extrañamiento de un sujeto que con frecuencia se siente extranjero o exiliado".

La revista 'Turia', editada por la Diputación Provincial de Teruel (DPT) es, con 38 años de trayectoria y periodicidad cuatrimestral, una de las publicaciones culturales españolas más consolidadas y reconocidas, por cuya labor obtuvo el Premio Nacional al Fomento de la Lectura. Desde hace un más de lustro, además de su edición en papel, tiene una versión digital a través de una web y de una página en Facebook.