La APM pide a Ucrania que deje entrar al periodista Angel Sánchez en el país

La Asociación de la Prensa de Madrid (APM) ha pedido a Ucrania que revoque su decisión de prohibir la entrada en el país del periodista español Ángel Sastre para informar de la situación que se vive tras la invasión llevada a cabo hace un año por Rusia.

En un comunicado, la asociación agradece las gestiones realizadas por el Gobierno español ante las autoridades ucranianas y lamenta la negativa de éstas a revocar la decisión de impedir el acceso al país a Sastre hasta el 30 de junio de 2025.

La APM reconoce la soberanía del Gobierno de Ucrania para permitir el acceso al país, pero al tiempo le insta a que permita ejercer libremente la profesión periodística.

Por ello, pide al Gobierno de Ucrania que reconsidere su posición y levante una medida que ya fue adoptada en 2017, alegando que el reportero había entrado sin acreditación en una zona de conflicto, algo que él niega.

El pasado 28 de enero, el periodista extremeño denunció que Ucrania le ha impedido entrar en el país para cubrir la guerra, pese a que contaba con la acreditación del Ministerio de Defensa ucraniano y, según contó a EFE, sin que se le hubiera explicado el motivo.

El periodista, que quería llegar a Odesa desde Moldavia, fue parado en el puesto de control ucraniano junto a otros dos compañeros, que, al contrario que Sastre, sí recibieron permiso para entrar en Ucrania.

Los guardias le entregaron un documento de expulsión, pero sin explicarle el motivo por el que le impedían cruzar a territorio ucraniano.

Es la segunda vez que Ucrania le expulsa desde 2017, cuando tuvo que abandonar el país a través del aeropuerto de Kiev.

Sastre estuvo en una lista negra del Estado ucraniano tras haber estado entre diciembre de 2014 y enero de 2015 en el Donbás. Muchos otros periodistas figuraban entonces en esa lista, pero pudieron salir de la misma tras pedir disculpas. Tras gestiones del Gobierno español, el veto a Sastre fue levantado.

El extremeño, que estuvo secuestrado por Al Qaeda en Siria durante 299 días entre 2015 y 2016, llamó tras no poder entrar en Ucrania a emergencias consulares de la Embajada española, pero según relató no recibió la ayuda que esperaba "al no encontrarse aún en territorio ucraniano".