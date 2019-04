Aplicar paridad en el Código de Buenas Prácticas del Inaem sería "prevaricar"

La directora del INAEM, Amaya de Miguel, ha lamentado que de los 69 proyectos valorados para dirigir sus cinco unidades de producción solo 15 hayan sido presentados por mujeres, pero ha matizado que todos han estado regulados por un Código de Buenas Prácticas:"aplicar aquí la paridad sería prevaricar".

Así lo ha dicho hoy De Miguel a Efe antes de que mañana se desvele el nombre de la persona que dirigirá el Centro Dramático Nacional, la última unidad de producción del Inaem cuyo nuevo director o directora queda por conocer.

En concreto, David Afkham y Félix Palomero ocuparán la dirección artística y técnica, respectivamente, de la Orquesta y Coro Nacionales de España (OCNE); Rubén Olmo dirigirá el Ballet Nacional de España; Joaquín de Luz la Compañía Nacional de Danza y Lluís Homar la Compañía Nacional de Teatro Clásico.

"Tengo que cumplir un código de buenas prácticas que no puede incluir en el proceso de selección un efecto regulador para cumplir la paridad. A mi también me ha sorprendido que solo se hayan presentado 15 mujeres pero tengo que respetar a las profesionales que no quieren entrar en los procesos de selección por diferentes motivos", ha afirmado De Miguel, al frente del Inaem desde julio.

Según ha explicado la directora del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música, en estos procesos se selección todas las candidaturas son evaluadas por los Consejos Artísticos del Teatro, la Música y la Danza, que son paritarios en la composición de sus miembros y que adoptan sus decisiones por consenso.

"Los profesionales que forman los consejos artísticos son responsables, honorables y representan a diferentes sectores de la profesión. No se pude poner nunca en duda la honestidad de estos profesionales. Son limpios y transparentes, sería poner en duda la honestidad de muchísima gente", ha destacado.

Pero De Miguel no oculta que le hubiera "encantado" que se hubieran presentado un "mayor número de mujeres": "En un proceso de selección no tienes la capacidad de animar a la gente, se presenta quien se considera legítimo, y muchos hombres y mujeres no quieren entrar en este proceso de selección porque quieren ser nombrados directamente".

El Código de Buenas Prácticas se rige por los principios de igualdad recogidos en la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres de 2007 y por su naturaleza no da cabida al establecimiento de cuotas.

En este sentido, también ha confesado que si estos puestos fueran de libre designación ella sería "la primera que aplicaría la paridad" por "absoluto convencimiento": "Soy mujer, y mi equipo cuando en 1996 dirigí el Festival de Almagro eran todo mujeres menos el director técnico. Y mi equipo actual en el Inaem es del 50%".

De las 69 propuestas presentadas, los Consejos Artísticos seleccionaron 18 proyectos, 15 de ellos de hombres y 3 de mujeres.

En el caso de la Orquesta y Coro Nacionales de España, el Ballet Nacional de España y la Compañía Nacional de Teatro Clásico los Consejos Artísticos no seleccionaron a ninguna mujer.

En el caso de la Compañía Nacional de Danza (CND) de las 4 candidaturas finalistas se seleccionó a 1 mujer y en el caso del Centro Dramático Nacional (CDN) se eligieron a 2 hombres y 2 mujeres como candidatos.

Por su parte, la Unión de Actores y Actrices se ha preguntado por qué la igualdad entre mujeres y hombres "no traspasa los diferentes marcos legales para verse reflejada en la sociedad" y consideran que estos nombramientos del Inaem "dejan atrás los compromisos de los objetivos de la estrategia 2020 de paridad en la cultura de la Unión Europea".