Se aplazan a octubre de 2022 los conciertos de Franz Ferdinand en España

La promotora de los conciertos de Franz Ferdinand en España que debieran haber tenido lugar este mes de marzo se han pospuesto al próximo mes de octubre, concretamente a los días 25 (Barcelona), 26 (Madrid) y 27 (Bilbao).

El anuncio oficial achaca "a la situación actual y a las restricciones derivadas de ella" este aplazamiento, para el que seguirán siendo válidas las entradas ya adquiridas para las fechas originales.

La gira, motivada por la salida de su disco de grandes éxitos "Hits To The Head" el próximo 11 de marzo, mantendrá los mismos espacios en los que debería haberse celebrado originalmente, esto es, el Sant Jordi Club en el caso de Barcelona, el Wizink Center en Madrid y el Bilbao Arena en la capital vizcaína.

El cambio afecta a sus fechas españolas, con las que se iniciaba este "tour" europeo, y a otras del arranque, como Múnich (finalmente el 2 de noviembre en Tonhalle) o, en Francia, las de en Aix-en-Provence (6MIC, 23 de octubre) o Rennes (Le Liberté, 5 de noviembre).

Se mantienen sin embargo sin cambios otras como la del 24 de marzo en Milán (Mediolanum Forum), Londres (Alexandra Palace, 1 de abril) o Berlín (8 de abril, Verti Music Hall).

La última vez que Franz Ferdinand pasó por España fue en 2019, cuando visitaron Valladolid y el Festival Internacional de Benicàssim (FIB). A Madrid no regresaban desde que tocaran en Mad Cool y en La Riviera en 2018, a Bilbao desde su participación en BIME Live! un año antes y a Barcelona desde 2014, cuando pasaron en el Sant Jordi Club.

Autores de éxitos como "Take me out", "Ulysses" o "Do you want to", este grupo británico nació en 2002 como una banda de "indie rock" con vocación por los ritmos más bailables y publicó dos años después su primer álbum, de título homónimo, que galardonado con el prestigioso premio Mercury al mejor disco por la crítica británica.

Además de un disco en colaboración con la banda estadounidense Sparks bajo las siglas de FFS, el grupo ha sido nominado en numerosas ocasiones a los premios Grammy y ha sido galardonado con dos Brit Awards gracias a sus cinco discos de estudio, que llegan hasta "Always Ascending" (2018).